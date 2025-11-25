ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Давидов: Оперирал съм 700-грамова простата. Нито една злокачествена клетка (Видео)

Проф. Давидов е първият български уролог, посочен за обучаващ хирург в образователната програма на производителя на робота Da Vinci. СНИМКИ: “СОФИЯМЕД"

Размерът няма връзка с диагнозата. „Доброкачественото увеличение няма нищо общо с рака“, казва проф. д-р Калоян Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Огромна простата може да бъде напълно безобидна, а малка да крие агресивен тумор. Затова не се лекува размер, а пациент. Съвременната диагностика комбинира PSA, ехография, ЯМР и таргетирана биопсия, което позволява точна преценка кога е нужна операция и кога само наблюдение.

А как работят роботизираните операции, какво е възстановяването и как мъжете запазват континенцията и сексуалната функция, ще научите в новия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.

