Проф. Давидов: Имаме супер щадяща и модерна техника при увеличена простата (Видео)

iTind е една от най-новите миниинвазивни техники при доброкачествено увеличение на простатата - малко устройство (телчета наподобяващи тапата за шампанско), което се въвежда в пикочния мехур точно за седем дни, а след това се изважда. През това време то нежно разширява тъканите и разширява пикочния канал в областта на простатата. Няма изрязване, няма изгаряне, няма траен имплант. Ефектът често е сравним с операция, но с много по-кратко възстановяване, обяснява проф. Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Той използва метода при пациенти, при които простатата не е твърде голяма и анатомията позволява ефективно разтваряне на прохода.

А как точно се поставя iTind, в кои случаи е по-добър от медикаменти, кога е по-разумно да се избере лазер или робот и какви са данните от клиничните проучвания, гледайте в целия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.