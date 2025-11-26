ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бонев: СОС готви подарък за 1,2 млн. лв. на социал...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Заседание на комисията по бюджет и финанси

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21706054 www.24chasa.bg

Проф. Давидов: Имаме супер щадяща и модерна техника при увеличена простата (Видео)

1804

iTind е една от най-новите миниинвазивни техники при доброкачествено увеличение на простатата - малко устройство (телчета наподобяващи тапата за шампанско), което се въвежда в пикочния мехур точно за седем дни, а след това се изважда. През това време то нежно разширява тъканите и разширява пикочния канал в областта на простатата. Няма изрязване, няма изгаряне, няма траен имплант. Ефектът често е сравним с операция, но с много по-кратко възстановяване, обяснява проф. Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Той използва метода при пациенти, при които простатата не е твърде голяма и анатомията позволява ефективно разтваряне на прохода.

А как точно се поставя iTind, в кои случаи е по-добър от медикаменти, кога е по-разумно да се избере лазер или робот и какви са данните от клиничните проучвания, гледайте в целия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.

Още здравни новини вижте тук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Заседание на комисията по бюджет и финанси