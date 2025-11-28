Проф. Давидов: Повишеният PSA не означава автоматично рак

Пациентите не бива да смятат, че повишеният туморен маркер PSA означава автоматично рак. Може да е възпаление, доброкачествено увеличение или просто индивидуална особеност. „ЯМР с контраст ще покаже има ли подозрителна зона и къде е. Така насочваме биопсията и избягваме фалшиви резултати“, обяснява проф. д-р Калоян Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Модерните фюжън биопсии са прецизни и с минимален риск от инфекции.

А как точно протича диагностичният маршрут, какво означават различните стойности на PSA, кога се лекува активно и кога само се наблюдава, гледайте в целия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.