ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Пловдив: След 20 години чакане започнахм...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21706076 www.24chasa.bg

Проф. Давидов: Повишеният PSA не означава автоматично рак

3908

Пациентите не бива да смятат, че повишеният туморен маркер PSA означава автоматично рак. Може да е възпаление, доброкачествено увеличение или просто индивидуална особеност. „ЯМР с контраст ще покаже има ли подозрителна зона и къде е. Така насочваме биопсията и избягваме фалшиви резултати“, обяснява проф. д-р Калоян Давидов, началник на простатния център и Клиниката по урология в „Софиямед“. Модерните фюжън биопсии са прецизни и с минимален риск от инфекции.

А как точно протича диагностичният маршрут, какво означават различните стойности на PSA, кога се лекува активно и кога само се наблюдава, гледайте в целия епизод на подкаста „Докторе, кажи“.

 

Още здравни новини вижте тук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.