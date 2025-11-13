ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хъ Лифън: Китай и САЩ трябва съвместно да защитят ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21706251 www.24chasa.bg

Мъж получи шанс за нов живот чрез чернодробна трансплантация във ВМА

708

На 12.11.2025 г. специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха поредна чернодробна трансплантация.

Донорът и реципиентът са мъже – съответно на 45 и 38 години.

Операцията продължи стандартно като време – близо 6 часа, като приключихме около 02:00 часа след полунощ. В момента пациентът е в стабилизирано състояние, коментира ръководителят на трансплантационния екип проф. Васил Михайлов. Съвместно с проф. Ивелин Такоров те извършиха сложната интервенция.

До нея се стигна след донорска ситуация в МБАЛ „Уни Хоспитал"-Панагюрище. Експлантацията на черния дроб бе направена от екип, ръководен от д-р Радослав Костадинов.

Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот.

Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към ИА „Медицински надзор" и д-р Алексей Лещански, координатор по донорство в панагюрската болница, и дежурния екип на лечебното заведение за перфектната организация и успешното реализиране на петата от началото на годината във ВМА чернодробна трансплантация.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание