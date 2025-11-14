Диабетната ретинопатия се развива като усложнение на диабета. Диабетът е болест на обмяната, при което се нарушава усвояването на глюкозата. Съществуват два типа диабет – I -ви тип, който се дължи на липса на инсулин и се среща при деца и млади хора и II-ри тип, който се развива в по-късна възраст, но при наличие на затлъстяване може да се отключи и в детска възраст.

Превенция

Ранно откриване на диабета чрез ЕЖЕГОДЕН скрининг на кръвна захар и гликиран хемоглобин. Адекватно лечение на диабета. Лечение на хипертонията, хиперхолестеролемията, наднорменото тегло. Ежегоден преглед при офталмолог при наличие на диабет. Преглед при офталмолог трябва да се направи 5 години след изява на диабета при първи тип и веднага при поставяне на диагнозата при втори тип. При бременност и диабет трябва веднага да се направи консултация. Бременността влошава протичането на диабетната ретинопатия.

Фактори, които влошават прогнозата

Хипертония

Сънна апнея

Хиперлипидемия

Бъбречна недостатъчност

Сърдечна недостатъчност

Лош контрол на кръвната захар

Бременност

Оперативни интервенции (включително операция за катаракта)

Какво представлява диабетната ретинопатия?

Увредата на малките кръвоносни съдове в ретината води до натрупване на течност в макулата – развива се диабетен макулен едем. Макулният едем е една от причините за намалено зрение при диабетната ретинопатия.

Ранната форма на диабетна ретинопатия се нарича непролиферативна. С напредване на заболяването се усложнява в пролиферативна форма.

Запушването на малките кръвоносни съдове в ретината нарушава храненето на тъканите –прорастват дефекти съдове, които кървят и пълнят окото с кръв (хемофталм). Повтарящите се кръвоизливи водят до формиране на мембрани, които могат да издърпат ретината и да я отлепят. Тракционното отлепване на ретината е с лоша прогноза дори и при оперативна интервенция.

Как се диагностицира диабетната ретинопатия?

Оглед на очни дъна на широка зеница. Флуоресцеинова ангиография (цветна снимка), която се прави с венозен контраст и дава информация за кръвоснабдяването на ретината. Наличието на исхемия (липса на хранене) е показание за лазер-терапия. ОСТ – очен скенер на жълтото петно за наличие на оток в макулата.

Как се лекува диабетната ретинопатия?

ЛАЗЕРЪТ е златен стандарт в лечението. Намалява риска от загуба на зрението в резултат на напредналите усложнения. Целта на лазер-терапията е да се предотврати развитие на пролиферативна ретинопатия – прорастване на дефектни съдове, които кървят и пълнят окото с кръв. Лазерът подтиска химичните стимули в ретината, които стимулират неоангиогенезата. Трябва да се започне своевременно и да бъде направена качествено – в 3-4 сеанса.

ВЪТРЕОЧНИ ИНЖЕКЦИИ (AntiVEGF) се прилагат за лечение на диабетен макулен едем, както и при кръвоизлив в окото. НЗОК отпуска безплатно медикаментите одобрени за лечение на това състояние. Изготвя се протокол, за който се изисква подробен очен преглед, Флуоресцеинова ангиография, ОСТ и кръвни изследвания с гликиран хемоглобин < 8,0.

Медикаментите одобрени за лечение на Диабетен макулен едем от НЗОК са Eylea, Vabysmo, Bovue.

Често пациентите с диабет развиват и други очни заболявания като глаукома, катаракта, инсулт на зрителния нерв (исхемична оптикопатия) или инсулт на ретината (венозна тромбоза). Те изискват специализирано лечение.

Профилактиката на зрението изисква проактивно отношение от страна на пациентите, тяхната добра информираност, активно насочване от личните лекари за ежегодни профилактични прегледи, особено във възрастта след 50 години.

