ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха под съдебен надзор жената, заподозряна ...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21710761 www.24chasa.bg

Етиопия разследва възможно огнище на непозната вирусна треска, 8 души вече са заразени

964
Етиопия. Снимка: Twitter/@GaroweOnline

Етоипоските  здравни власти потвърдиха възможно огнище на неидентифицирана вирусна хеморагична треска в южната част на страната, след като беше съобщено за осем случая, предаде Асошиейтед прес.

Очаква се здравното министерство на Етиопия утре да обяви резултатите от настоящото разследване, съобщиха Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията – действащ по целия континент орган за реагиране при здравни проблеми.

Вирусните хеморагични трески са група заболявания, включващи ебола и вируса „Марбург", кримско-конгоанска хеморагична треска и ласа, като случаи на всички тях бяха докладвани на континента през последните години.

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че разполага 11 технически служители, за да подпомогне Етиопия в разследването и реагирането на епидемията.

„СЗО също така предоставя основни консумативи, включително лични предпазни средства за здравните работници и консумативи за предотвратяване на зарази, както и бързо разгръщаща се изолационна палатка за укрепване на клиничните грижи и капацитета за управление", се казва в изявление на агенцията на ООН.

Съобщава се, че огнището се намира в южния регион Омо, който граничи със съседен Южен Судан, информира БТА.

Генералният директор на Африканските центрове за превенция и контрол на заболяванията Жан Касея заяви, че огнището е обезпокоително, защото „Южен Судан не е далеч и има крехка здравна система".

В няколко страни в Източна и Централна Африка неотдавна имаше огнища на различни вирусни хеморагични трески.

Още здравни новини вижте тук
Етиопия. Снимка: Twitter/@GaroweOnline

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)