Половината от хората с диабет не го подозират, тест с 8 въпроса отчита риска

Броят на заболелите в световен мащаб се е увеличил драстично - от 200 милиона през 1990 г. до 589 милиона по последната статистика. Прогнозата е, че през 2050 г. всеки 8 ще е засегнат

Хората с диабет в световен мащаб са се увеличили драстично през последните десетилетия - от 200 милиона през 1990 г. до 589 милиона по последната статистика. Това означава, че 1 на 9 души има проблем, но почти половината не знаят.

Прогнозите са, че числото ще стигне 853 милиона до 2050 г., или 1 от всеки 8 ще е със заболяването. Въпреки че разпространението на диабет расте във всички възрастови групи, има обезпокоително увеличение на броя на децата и юношите, диагностицирани с диабет тип 2.

Бързото увеличаване на случаите подтикна Световната здравна организация да обяви за първи път незаразно заболяване за епидемия. Отделно рязко растат и случаите на преддиабет тип 2, което е особено тревожна тенденция при все по-млади хора. Това съобщи чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология към Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокриновогия “Акад. Иван Пенчев” по повод Световния ден на диабета – 14 ноември.

Медицината вече има достатъчно медикаментозни и технологични инструменти за контрол на кръвната захар, а с нови генерации лекарства - и на усложненията от съпътстващи проблеми като високо кръвно и холестерол. Значителен брой хора с диабет обаче остават недиагностицирани или нелекувани, особено в страните с ниски и средни доходи, включително в България.

Диабет тип 2 представлява над 90% от случаите. За възникването му има и генетични предразположения, но водещи са фактори като нездравословно хранене, физическа пасивност и затлъстяване.

Световните данни сочат, че 7 от 10 възрастни с диабет са в трудоспособна възраст, като работната им среда често е нетолерантна. Около 80% от работещите хора със заболяването са се чувствали поне веднъж обременени от професионално прегаряне заради ежедневните грижи и контрол на диабета.

Отделно много хора с още неразпознат проблем с метаболизирането на въглехидратите не знаят на какво да отдадат неразположенията си. Но понеже диабетът не боли, те отлагат уточняването на състоянието си при лекар, като го отдават на умора, стрес, временни несгоди.

По оперативни оценки около 1 милиард възрастни в момента имат преддиабет, като последните данни са за 635 милиона с нарушен глюкозен толеранс и още близо 648 милиона с повишена кръвна захар на гладно.

Кой трябва да се изследва? Всеки над 35 години, смятат ендокринолозите.

Хора с фамилна история за диабет сред близките роднини, сърдечносъдово заболяване, хипертония, увеличен холестерол, заседнал начин на живот, инсулинова резистентност, но и по-неочаквани фактори като омазнен черен дроб и синдром на поликистозни яйчници, трябва да бъдат проследявани от ендокринолог, препоръча доц. Невена Чакърова. Независим фактор за повишено внимание при жените е гестационният диабет - когато проблемът се е появил по време на беременност. При проблем консултациите трябва да са поне веднъж в годината.

Само през тази година по данни от здравнате каса българи с диабет са се увеличили с около 20 хиляди, цитира Деян Денев, директор на ARPharM.

Навременното откриване е ключово за по-доброто здраве и качеството на живот на хората със захарен диабет. Това важи и за нашите колеги. Затова Българското дружество по ендокринология ще разпространи скрининговия тест FINDRISC за оценка на риска сред всички свои членове в страната, съобщи председателят на професионалното сдружение доц. Александър Шинков. Тестът с 8 въпроса е валидиран в университетската ендокринологична болница и е широко достъпен. Въпросникът много точно пресява хората в риск, които трябва да бъдат изследвани.

Стандартните изследвания са за глюкоза в кръвта на гладно, гликиран хемоглобин - отчита средните стойности на кръвната захар в последните 2-3 месеца, и орален глюкозо-толерансен тест, който е златният стандарт. Като сравнение - глюкозата на гладно е най-малко показателна, но е предупредителен сигнал. Категоричен сигнал за продължаващо изследване е отклонение в стойностите на гликирания хемоглобин.

Отговорни сме за болничния персонал не само по отношение на изискванията към високия професионализъм, но и за грижата за тяхното здраве и за създаването на благоприятна и приобщаваща работна среда, обобщи директорът на УСБАЛЕ проф. д-р Мария Орбецова.