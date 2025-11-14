Създадоха гел, който възстановява емайла на зъбите

Досега такъв пробив е смятан за невъзможен

Експериментален гел възстановява зъбния емайл, като имитира естествения процес на образуване на зъбите. Иновативният препарат без флуорид използва протеини за създаване на скеле, което извлича калций и фосфат от слюнката, за да възстанови и укрепи зъбите чрез процес, наречен епитаксиална минерализация. Веществото буквално манипулира зъба да се чувства като в процес на изграждане независимо от неговата “възраст”. Това е пробив, смятан досега за невъзможен.

Емайлът е най-твърдото нещо в тялото на човека, но веднъж загубен, за разлика от други тъкани няма способността за спонтанна естествена регенерация. Клетките, които го изграждат, се разграждат, след като зъбът се оформи. Емайлът започва да се образува при хората по време на феталното развитие на млечните зъби и продължава след раждането до около 7-8-годишна възраст.

Близо две трети от възрастните имат проблеми с емайла, а разграждането на покривния слой на зъбите е причина за около 50% от кариесите. Отделно емайлът може да бъде изтрит на места от системно агресивно четкане и да се оголи вътрешната структура на зъба, която е много по-уязвима. Типичните райони за такова увреждане са долните странични зъби, които обикновено понасят най-големия натиск при ежедневното миене. Тези проблеми с ерозирането на емайла могат да доведат не само до кариеси, а и до инфекции и загуба на зъби. Както и да създават по-благоприятни условия за възникване на сърдечносъдови заболявания.

Изследователите от Нотингамския университет в екип с международни учени съобщиха, че са успели да възстановят с тяхната иновация разрушен емайл, като чрез гела създават защитен слой върху открития дентин - твърдата, подобна на кост част на зъба. Откритието е публикувано в Nature и дава надежда за съхраняване на зъбите до дълбока старост.

Новият материал имитира естествените протеини (като амелогенин), които “ръководят” образуването на емайла по време на ранното развитие.

Нанасян подобно на флуориден лак, гелът създава тънък, но издръжлив слой, който запълва микроскопични дупки и пукнатини и така образува нещо като рехава рамка - скеле за надграждане. Материалът безпроблемно се интегрира с подлежащата зъбна структура, възстановявайки както здравината, така и устойчивостта на естествения емайл и съдействайки за образуването на нов.

В експерименталния етап изследователите първо изпробвали веществото върху извадени човешки зъби, подложени на брутална ерозия до степен на отстранен емайл. Нанесли тънък слой от новия материал и го оставили да изсъхне, образувайки слой, който учените наричат биомиметичната матрица. После потопили зъбите в минерализиращ разтвор, наситен с градивните елементи на емайла.

Случилото се след това е сърцевината на откритието. Новите кристали израснали директно от повредените структури. Подложен на множество тестове, този нов емайл издържал на всички предизвикателства, пред които е изправен естественият покривен слой на зъбите в устата. Справил се успешно с въздействия като четкане и дъвчене и влиянието на храни и напитки. Дори бил химически по-устойчив на киселини - например плодови, които са най-честата причина за увреждане в реалния живот.

“Технологията ни е проектирана с мисъл за клинициста и пациента. Тя е безопасна, може да се приложи лесно и бързо да се използва при хора от всички възрасти - обясняват изобретателите. - Освен това технологията е многофункционална, което отваря възможността да бъде внедрена в множество видове продукти, които да помогнат на пациенти, страдащи от различни зъбни проблеми, свързани със загуба на емайл и оголен дентин.”

Денталните лекари отдавна искат да кажат сбогом на кариесите и специалността им да премине в сферата на естетиката. Новата технология може би е начална стъпка в тази посока.

