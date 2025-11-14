Лига 2025: 800 лекари, на които вярваме! “24 часа” ги събира за 15-и път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гости на церемонията са премиерът Росен Желязков, здравният министър доц. Силви Кирилов, здравни експерти и политици

За петнадесети път “24 часа” събира лигата “Лекарите, на които вярваме”.

34 години медийната платформа “24 часа” открива и защитава каузи в полза на хората, а правото на българите за добро здравеопазване е една от най-важните - защото няма добро здравеопазване без лекари, на които хората имат доверие.

Тазгодишната финална церемония на един от най-успешните проекти на “24 часа” ще се проведе на 17 ноември в балната зала на грандхотел “Милениум”.

Темата на тазгодишната среща е:

“Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот”

Профилактиката и превенцията са новият тренд в здравеопазването - вместо да се лекуват симптомите на тежки заболявания, държавите предприемат предварителни мерки за предотвратяване на социалнозначимите болести и спестените от лечение средства влагат отново в профилактика.

Както всяка година церемонията е съпътствана от алманаха “Лекарите, на които вярваме”. В тазгодишното 12-о издание “Пациентът е в главната роля”. А съвременният пациент е различен отпреди години - той е изключително информиран за световните трендове в терапиите, не търси само първокласна база и апаратура, а отношение и експертиза на световно ниво.

За 2025 г. пациентите са посочили 800 лекари, дентални лекари и фармацевти, на които вярват.

За първи път са представени и медицинските сестри, без които не можем.

Посочени са и докторите на домашните ни любимци - ветеринарните лекари. Всички те са поканени на церемонията.

В книгата са събрани иновациите на 2025 г., световните трендове в терапиите за следващото десетилетие, новите здравни модели, в които са вплетени “прецизна медицина и епигенетика”, телемедицина и здравни технологии с изкуствен интелект, профилактика и превенция.

Гости на церемонията ще бъдат министър-председателят Росен Желязков, министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов и зам.-председателят на парламента проф. Костадин Ангелов, който е председател на Комисията по здравеопазване.

На събитието ще присъстват д-р Николай Брънзалов - председател на Българския лекарски съюз, председателят на Световната дентална организация Николай Шарков, управителят и подуправителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров, Иванка Динева - ръководител на ИА “Медицински надзор”, проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Ще участват и директори на най-големите болници - ВМА, “Св. Анна”, “Александровска”, “Софиямед”, и ректорите на медицински университети.