Стъпка по стъпка: как НЗОК помага за лечение извън България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Запомнете: експериментални методи за лечение и за трансплантация не се заплащат от касата

Знаете ли, че можете да получите подкрепа от НЗОК за лечение извън България? Вижте какви са стъпките, документите и правата ви.

В кои случаи лечението може да се осъществи в чужбина?

Всеки български гражданин има право на заплащане на медицински услуги за лечение в чужбина, когато лечението му не може да бъде извършено в лечебно заведение у нас и не са предвидени други механизми за финансиране.

Но помнете: експериментални методи за лечение и за трансплантация за дадено заболяване не се заплащат.

Какви документи трябва да подготвя, преди да кандидатствам за лечение в чужбина, и мога ли да поискам второ мнение от лекар извън България преди това?

Преди подаване на заявителните документи е необходимо да имате актуална медицинска документация, удостоверяваща заболяването, състоянието ви, проведеното до момента лечение, препоръки на медицински специалисти, в това число необходимостта от осъществяване на услугите, за които ще кандидатствате за лечение в чужбина. Това са епикризи, изследвания, становища, мнения и препоръки от медицински специалисти.

За деца медицинската документация трябва да бъде издадена не повече от 2 месеца преди подаване на заявлението, а за лица над 18 г. - не повече от 6 месеца. Право на пациента е да потърси мнение от няколко лекари специалисти.

За какви медицински услуги мога да кандидатствам за заплащане в чужбина?

Обхватът на услугите при лицата до 18-годишна възраст включва:

диагностични и лечебни процедури, които не може да бъдат извършени своевременно или за които няма условия за извършването им в България;

медицински изделия, които не може да бъдат осигурени в България;

трансплантация на органи и клетки, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно у нас;

до три контролни прегледа след осъществяване на лечение/трансплантация;

при необходимост заплащането може да включи и средства за транспорт и престой – пътни и квартирни пари на детето и един негов придружител в чужбина, както и при необходимост устен превод по време на престоя и лечението.

Услуги при лицата над 18 г.:

трансплантация на органи, когато тя не се извършва или не може да бъде извършена своевременно у нас;

лечение чрез необходим за пациента метод, който не е приложим у нас.

Къде мога да получа повече информация за необходимите документи?

В сградата на ЦУ на НЗОК, ул. “Кричим” №1, функционира приемна със служители, които осъществяват прием и консултации на граждани по въпроси и необходимите документи.

Консултациите с граждани са от 9,00 до 17,30 ч от понеделник до петък.

На официалната интернет страница на НЗОК е публикувана Харта на клиента на НЗОК с посочени телефони за консултации на граждани от експерти по въпроси за лечение и здравно обслужване в чужбина.

Къде са публикувани документите за заявяване на лечение в чужбина?

Необходимите заявителни документи са публикувани на официалния сайт на НЗОК в рубриката “Лечение в България и чужбина”.

Къде да подам документите си – онлайн, по пощата или лично?

Документите може да се подадат в НЗОК, чрез РЗОК или по пощата на адрес: ул. “Кричим” 1, 1407 София.

При наличие на електронен подпис документите може да се подадат и по електронен път.

Документите може да бъдат подадени и от упълномощено от вас лице след представяне на пълномощно.

Заявителните документи за лечение на деца до 14 г. се подават от родител или законен представител, а за деца от 14 до 18 г. заявлението се подава от тях със съгласието на родител.

Как да разбера на какъв етап на разглеждане е заявлението ми?

На страницата на НЗОК - www.nhif.bg, в рубриката “Лечение в България и чужбина”, подрубрика “Лечение в България и чужбина на деца” и подрубрика “Лечение лица над 18 г.” е публикувана Справка за движение на заявленията по реда на Наредба № 2. След като посочат входящия номер и датата на подаване на заявлението, пациентите могат да проследят движението му. Справката се обновява всеки ден.

Какво става, ако ми липсват някои документи, ще ме върнат ли в началото на процедурата?

В случаите, когато не са подадени необходимите документи или са налице неясноти или непълна информация, заявителят се уведомява писмено и се дават указания за отстраняването им.

Ако ми откажат лечение, мога ли да подам отново документи или да обжалвам?

Съгласно изискванията имате право да обжалвате отказа в 14-дневен срок от датата на неговото получаване.

Какво се случва, ако възникне проблем, докато се лекувам в чужбина? Към кого да се обърна?

Когато в хода на медицинските услуги, чието заплащане е одобрено, възникне необходимост от допълнително заплащане, трябва да уведомите НЗОК и да представите документ, доказващ необходимостта, издаден от съответното лечебно заведение в чужбина.

В случай че се касае за медицинска услуга, различна от одобрената, за която вече провеждате лечение в чужбина, е необходимо вие или упълномощено от вас лице да подадете нови заявителни документи.

Какво трябва да направя, след като се върна от лечение в чужбина?

До 1 месец след завръщането от лечение в чужбина трябва да предоставите в НЗОК отчетни медицински документи от проведеното лечение, преведени на български от лицензиран преводач.

Трябва ли да уведомя личния си лекар и кой следи състоянието ми?

Медицинските документи от проведеното лечение в чужбина следва да бъдат част от вашето здравно досие и в този смисъл е необходимо да ги предоставите на личния си лекар, който ще направи преценка и ще ви насочи при необходимост за продължаване на лечението ви в България.

Аз съм Владо Николов.

Като спортист знам, че понякога битката за здравето е най-трудна.

Всеки може да се сблъска с диагноза, за която решението е извън България.

Тогава НЗОК помага – покрива лечение, терапии, операции в чужбина.

За да получиш шанс да бъдеш здрав. Независимо къде е той.

“НЗОК за теб” – последвай здравето!