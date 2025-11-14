Измерват безплатно кръвната захар в ДКЦ-II – Пловдив в деня на диабета

Ще бъдат използвани висококачествени глюкомери със златно покритие на електродите

ДКЦ-II в Пловдив организира безплатно измерване на нивото на кръвна захар в днешния световен ден на диабета. "В рамките на инициативата ще бъде използван висококачествен глюкомер от водещия производител Bionime. Глюкомерите на Bionime осигуряват резултати с висока точност. Тест лентите GS550, с патентована конструкция и златно покритие на електродите, осигуряват висока точност и надеждност на всяко измерване.

Обединихме усилия с Bionime, защото вярваме, че точността на измерванията е ключова при ранно откриване и контрол на диабета. Участвайки в тази инициатива, вие получавате не само безплатно измерване, но и спокойствието, че се използват доказани технологии", обясняват от здравното заведение.

ДКЦ-II се намира на бул. „6 септември" №110, изследванията ще се правят на първия етаж и ще продължат до 12 часа.

Световният ден за борба с диабета е обявен от Световната здравна организация и Международната диабетна федерация. Отбелязва се всяка година на 14 ноември – рождения ден на сър Фредерик Бантинг, един от откривателите на инсулина.

Диабетът често е наричан „тихата епидемия". Днес над 500 милиона души по света живеят с това заболяване, а в България – повече от 500 000. Много хора дори не подозират, че са засегнати.

Диабетът е хронично заболяване, при което организмът не произвежда достатъчно инсулин или не го използва ефективно. Това води до повишена кръвна захар, която с времето може да увреди кръвоносни съдове, нерви и органи.

Симптоми, които не бива да се игнорират, са постоянна жажда и сухота в устата, често уриниране, умора и отпадналост, замъглено зрение, забавено заздравяване на рани. "Чрез контрол на нивото на кръвната захар, профилактика и здравословен начин на живот можем да предпазим себе си и близките си. Поддържайте здравословно тегло, хранете се балансирано – с повече зеленчуци, пълнозърнести храни и белтъчини. Движете се поне 30 минути всеки ден, измервайте редовно кръвната си захар и кръвното налягане, посещавайте профилактични прегледи", апелират лекарите.

Мотото на кампанията за 2025 г. е „Образование за защита на бъдещето"




