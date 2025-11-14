233,5 млн. евро за дентална помощ са заложени в бюджета на НЗОК

В проекта за бюджет на НЗОК за 2026 г. средствата, предвидени за дентална помощ, включително и за зъбни протези са 233,5 млн. евро, което е с около 2.6 млн. повече от 2025 г. или ръст с 9.7%

Това обяви по време на днешния парламентарен контрол здравният министър Силви Кирилов - в отговор на въпрос за горните или долни цели плакови зъбни протези на хора над 65 г.

"При преговорния процес за 2026-2028 г. трябва да се договори увеличение на цени и обеми за 2026 г., включително и за медицинското изделие протеза зъбна протеза. Постигането на такава договореност ще даде възможност да се намали доплащането от страна на здравно осигурителните лица", заяви той.

В личен план като министър съм готов на разговори с министъра на финансите за повече средства за медицински средства за здравно осигурените лица, увери Кирилов.

А на искането на Златан Златанов протезите да са безплатни за всички над 40 г. той каза, че "цифрите са изключително точна метрична система и планирането и дейността трябва да е строго прецизирана, за да се постигнат добри резултати". "Аз съм изцяло отговорен за моето собствено здраве и трябва да се има предвид, че всяко действие води до своите последствия, особено ако не са коригирани в правилното време и по начин, който да има устойчив ефект във времето", отбеляза още здравният министър.