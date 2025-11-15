ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена в Египет е бременна с девет деца

Бременна Снимка: Pixabay

Жена в Египет е забременяла с девет деца, съобщава електронното издание "Ахбар-Ел-Йом".

Това е изключително рядък случай , който предизвикал противоречия в медицинските среди.

Многоплодната бременност била разкрита при преглед с  ултразвук. Според публикацията, това необичайно явление може да е причинено от употребата на лекарства, стимулиращи овулацията, без медицинско наблюдение.

В нея се подчертава също, че подобни многоплодни бременности могат да представляват риск както за майката, така и за плода.

Още здравни новини вижте тук
