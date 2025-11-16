Пандемията увеличи значително употребата на психотропни лекарства сред децата в Италия

Употребата на психотропни лекарства при италиански деца и юноши се е увеличила повече от два пъти за по-малко от 10 години: това се казва в доклада за употребата на лекарства в Италия, изготвен от Италианската агенция по лекарствата и представен през изминалата седмица в Рим.

Тревожна статистика, но според Агенцията по лекарствата, "в Италия, въпреки увеличението, наблюдавано през последните години, отчасти свързано с последиците от извънредната ситуация от пандемията върху психичното здраве на децата и юношите, употребата на психотропни лекарства остава значително по-ниска, отколкото в други страни".

През 2024 г. предписването на тези лекарства сред италианските деца възлиза на 0,57%, цифра, която се е удвоила в сравнение с 2020 г., когато е възлизала на 0,30%, но все още е по-ниска, отколкото в други европейски страни - напр. Франция с 1,61% . В САЩ процентите са още по-високи между 24,7%-26,3%)".

Най-предписваните лекарства за психично здраве при непълнолетни, са предимно антипсихотици, антидепресанти и ADHD. Възрастовата група между 12-17 години регистрира най-високо ниво на консумация - 129 опаковки на 1,000 и ниво на предписание от 1,17% от децата. Тенденцията е в съответствие с резултатите от други международни проучвания, които показват общо увеличаване на процента на предписване на тези лекарства във всички страни по света, особено след пандемията от Covid-19.

Докладът показва, че по отношение на други лекарства, предписвани на непълнолетни лица, малко над половината от непълнолетните 4,6 милиона деца и юноши, е получила поне една рецепта. Антиинфекциозните средства за системна употреба са потвърдени като терапевтична категория с най-висока консумация при деца, следвани от респираторни лекарства и системни хормонални препарати.

Като цяло общите разходи за лекарства възлизат на 37,2 милиарда евро през 2024 г., което е с 2,8% повече в сравнение с 2023 г.

72% от тази цифра или 26,8 милиарда евро, са поети от държавата с увеличение от 7,7% спрямо предходната година, докато останалите 10,2 милиарда са разходите на гражданите, което е с 4,6% по-малко в сравнение с миналата година.

Сред тенденциите, установени в доклада, е увеличаването на модерните терапии, лекарствата сираци, поглъщащи 8,3 % от публичните разходи, и иновативните лекарства. От друга страна, разходите на гражданите за закупуване на лекарства възлизат на 10,2 милиарда евро, с лек спад (-4,6%): 1,6 милиарда са отишли за закупуване на възстановими, но частно закупени лекарства от клас А; 7 милиарда за лекарства от клас С за обща сметка на гражданите. В тази група са включени нови лекарства за затлъстяване (така наречените аналози на GLP-1 рецепторите).

Според Агенцията по лекарствата, от съществено значение е насърчаването на консумацията на генерични лекарства, придържането към терапиите, целесъобразността на рецептите и оптималното използване на наличните ресурси, за да се гарантират иновации и най-добрите възможности за лечение на пациентите, като същевременно се зачита устойчивостта на националната здравна служба, съобщава бТВ.