Скритата заплаха: когато диабетът е симптом на друго заболяване

Традиционно свързваме диабета с начина на живот, наднорменото тегло и наследствеността. Знаете ли обаче, че има форма на болестта, при която високата кръвна захар не е основният проблем, а е симптом – като аларма, която тялото включва, за да сигнализира за друго, скрито заболяване?

Често клиничната картина на захарния диабет се припокрива с тази на основното заболяване и това прави разграничаването и поставянето на точна и експертна диагноза изключително важно, каза проф. д-р Мария Орбецова, директор на Специализираната болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Сред конкретните ендокринни заболявания, които могат да предизвикат симптоматичен диабет, са:

- Хиперкортицизъм (синдром или болест на Кушинг), който води до най-тежкия стероиден захарен диабет;

- Акромегалия – състояние на повишено производство на растежен хормон;

- Феохромоцитом – повишено производство на катехоламини;

- Нарушена функция на щитовидната жлеза (както повишена, така и намалена).

Всички тези състояния водят до инсулинова резистентност поради повишени нива на контраинсуларните хормони. Понякога например натрупването на мазнини главно в коремната област може да е признак както на метаболитен синдром, така и на синдром на Кушинг в начална форма.

„Един симптоматичен диабет може да е първи признак, да кажем, на тежко заболяване, засягане на панкреаса, примерно карцином, при който закъснява диагнозата", обясни проф. Орбецова. Неправилното или късното разпознаване на симптоматичния диабет е критично, тъй като лечението му може да бъде доста по-трудно, а освен това то забавя лечението на основното сериозно заболяване.

В специализирана болница като УСБАЛЕ голямо предимство са клиниките за хипофизарни, надбъбречни и тироидни заболявания, което позволява мултидисциплинарен подход и изключително точна експертна диагноза. Много пъти там са откривани тумори на хипофизата или надбъбрека именно при пациенти, дошли с основно състояние захарен диабет. Така прецизната диагноза може да се окаже животоспасяваща, защото захарният диабет е бил само част от клиничната картина, допълни проф. Орбецова.

Разпознаването на симптоматичния диабет действа като детектор за дим в тялото. Самият проблем с кръвната захар е тревожен сигнал, но в тези случаи той насочва към по-дълбок, скрит пожар, който изисква незабавна намеса на специализиран екип, за да бъде овладян. При хора с диагноза диабет, който не се повлиява от стандартните подходи, подробното изследване при лекари от повече подспециалности може да промени подхода към лечението и прогнозата.