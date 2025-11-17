Доц. Ива Гаврилова: 1000 души годишно у нас заболяват от меланом

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 1000 човека заболяват от меланома годишно у нас. Това каза доц. Ива Гаврилова, специалист хирург-онколог, по Би Ти Ви

Проблемът е сериозен и ще става все по-сериозен. Има подмладяване както и на карцинома, така и на меланома. СЗО алармира, че към 2040 г. може да очакваме покачване на заболеваемостта от 7 на 15%, коментира специалистът.

Българският национален раков регистър няма възможност да дава регулярни данни от известно време и нямаме актуална статистика, поясни доц. Гаврилова.

Добре е човек да се маже със слънцезащитен крем постоянно, апелира тя.