Доц. Ива Гаврилова: 1000 души годишно у нас заболяват от меланом

1180
1000 души годишно у нас заболяват от меланом. Снимка: Pixabay

Близо 1000 човека заболяват от меланома годишно у нас. Това каза доц. Ива Гаврилова, специалист хирург-онколог, по Би Ти Ви

Проблемът е сериозен и ще става все по-сериозен. Има подмладяване както и на карцинома, така и на меланома. СЗО алармира, че към 2040 г. може да очакваме покачване на заболеваемостта от 7 на 15%, коментира специалистът.

Българският национален раков регистър няма възможност да дава регулярни данни от известно време и нямаме актуална статистика, поясни доц. Гаврилова. 

Добре е човек да се маже със слънцезащитен крем постоянно, апелира тя. 

