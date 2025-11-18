За болестите на нашето време и силата на приемствеността в хирургията разказва началникът на Клиниката по хирургия на ,Сърце и Мозък'

Проф. Даниел Костов, дмн, FACS, е началник на Клиниката по хирургия на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък'. Медицинската му експертиза включва онкологични заболявания на панкреаса, черния дроб, хранопровода, стомаха, метастатични тумори на черния дроб, ретроперитонеални тумори, тумори на надбъбречните жлези, хирургия на щитовидната жлеза, бариатрична хирургия; лапароскопска/роботизирана хирургия при болести на панкреаса, черния дроб, стомаха, дебелото черво, слабинни хернии и евентрации, надбъбречните жлези, затлъстяване.

Редовен члена на Американската академия на хирурзите, FACS (Fellow of American College of Surgeons). Специализирал онкохирургия и трансплантационна хирургия в Medizinische Hochschule в Хановер, Германия, Memorial Sloan Kettering Cancer Center в Ню Йорк, САЩ, MD Anderson Cancer Center, Хюстън, Тексас, САЩ, и лапароскопска хирургия Италия, Испания, Япония.

- Проф. Костов, през октомври и ноември отбелязахме световните дни за борба с инсулта и диабета. Какви са „болестите на модерния живот" сред българите?

– Родината ни е европейски първенец по нездравословен начин на живот - причина за голямата смъртност от мозъчни инсулти и сърдечни инфаркти, oт които в България умират годишно над 70 000 души. Статистиката е алармираща – повече от 280 българи умират всеки ден от болест, което ни поставя в ситуация на демострофа – демографска катастрофа.

- Как се става добър хирург?

- За да се научиш на хирургия, са нужни две условия – първо трябва да го заслужиш, и второ – да имаш отдадени и добри учители. Както казва един от моите учители в медицината: „Зенон се учеше от Парменид, Платон – от Сократ, Аристотел – от Платон, Александър Македонски – от Аристотел, Карл Юнг – от Зигмунд Фройд, Луиджи Алое – от Рита Леви-Монталчини, Христо Фотев – от Иван Пейчев, Петя Дубарова – от Христо Фотев", така е и в специалността „Хирургия" – нужна е приемственост. В моята 35 годишна практика като лекар и хирург, успях да придобия знания и умения от прекрасни хирурзи по целия свят, а днес имам щастието да работя във високотехнологична болница в родния ми град Бургас, в която мога да лекувам пациенти от цяла България. Има клинични случаи, с които съм се срещал в практиката си, които никога няма да забравя.

- Разкажете ни повече.

- Последният такъв случай отразява проявена комплексност, екипност и висок професионализъм на екипите в болница ,Сърце и Мозък'. Касае се за пациент на 52 г. със злокачествен тумор (над 6 см в диаметър), локализиран в задните сегменти на черния дроб (Sg7), с придружаващи заболявания чернодробна цироза и синхронни хепатит „B" и хепатит „С" инфекция. По правилата на медицината, болният е показан за чернодробна трансплантация, но поради малкото донори и биологична невъзможност за дочакване на донорска ситуация, тези тумори подлежат на хирургична резекция. Така се случи и с нашия пациент С.Т. Благодарение на високотехнологичното оборудване и наличието на две роботизирани системи "Da Vinci", извършихме минимално инвазивна операция с отстраняване на седми чернодробен сегмент, а всички хирурзи знаят, колко технически трудна и рискована е подобна хирургична интервенция. Операцията премина без усложнения, но в последствие пациентът направи всички възможни следоперативни усложнения, касаещи хроничното чернодробно страдание: резистентен на лечение асцит до 3-4 литра на денонощие, интраабдоминален абсцес, бъбречна недостатъчност, сепсис и пр.

В борбата за живота на пациента се включи екип от лекари от различни медицински специалности – богатство, с което разполага болница ,Сърце и Мозък'. Искам да изкажа моите благодарности на реаниматорите, които са сърцето на една болница – д-р Милев, д-р Довальовска, интеревенционалните гастроентеролози доц. Мирчев и д-р Банова, рентгенолога д-р Чакъров, колегите от хемодиализа при УМБАЛ Бургас д-р Миринчева, и хирурга д-р Керанов, и не на последно място на вдъхновителите и създателите на високотехнологичните болници ,Сърце и Мозък'. Без перфектната координация между всички колеги днес С.Т. нямаше да е между нас и да радва на живота и дъщеря си.

В такива моменти съм благодарен на съдбата, че ме събра със специалисти в болница, където мога да работя на най-високо ниво, благодарение на най-добрите постижения на съвременната медицина. Това ми дава надежда, че в България сме на правилния път, независимо от максимата на Фридрих Ницше: „Надеждата е най-голямото зло, тъй като удължава мъките на човеците".

- Вие имате дългогодишен опит и висока експертиза в областта на хирургията. Защо избрахте да ни разкажете точно този случай?

- Споделям тази история поради няколко причини: сложен и необичаен клиничен случай, тумор локализиран в рисков чернодробен сегмент, робот-асистирана хирургия, екипност в лечението и щастлив край.

С риск да звуча сантиментално, нашият пациент ми напомня на прекрасно разказаната история от Стивън Спилбърг с брилянтно изиграната роля от Том Ханкс „Спасяването на Редник Райън". Екип лекари с кураж, себеотдаване и професионализъм спасяват живота на един обикновен човек с тежка диагноза.