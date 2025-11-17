България със слаб ръст на разходите за здравеопазване като дял от БВП през 2023 г. на годишна основа

Средното ниво на разходите за здравеопазване сред страните от Европейския съюз, измерени като дял от брутния вътрешен продукт, са възлизали на 10 на сто през 2023 г. или 1,73 трилиона евро, показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Това отразява намаление с 0,3 процентни пункта в сравнение с равнището на тези разходи през 2022 година.

Сред държавите членки на ЕС, за които има налични данни, разходите за здравеопазване през 2023 г. са били най-високи в Германия – 492 млрд. евро, следвана от Франция – 325 млрд. евро, Италия – 179 млрд. евро и Испания – 138 млрд. евро.

Разходите за здравеопазване като дял от БВП са най-високи отново в Германия – 11,75 на сто, следвана от Франция – 11,5 на сто, Австрия и Швеция – и двете с по 11,2 на сто дял от БВП.

Най-нисък дял на разходите за здравеопазване, отнесен към БВП на съответната страна, през 2023 г. е регистриран в Люксембург и Румъния (по 5,7 на сто и за двете), Унгария (6,4 на сто) и Ирландия (6,6 на сто).

В България през 2023 г. разходите за здравеопазване в страната ни са били приблизително 7,5 млрд. евро което представлява 7,92 на сто дял от БВП, което нарежда страната ни на 17-о място по този показател. Данните отчитат слаб ръст спрямо 2022 г., когато средствата за здравеопазване са представлявали 7,64 на сто от БВП.

Текущите разходи за здравеопазване в ЕС са се увеличили от 2668 евро на човек през 2014 г. до 3835 евро през 2023 г. или ръст от 43,7 на сто за този период. Подобна тенденция е отчетена във всички страни от ЕС.

Между 2014 г. и 2023 г. Румъния е регистрирала най-голямо увеличение на общите разходи за здравеопазване, като средните стойности на човек от населението са се увеличили със 155,6 на сто, следвана от България – ръст от 148,9 на сто, Литва – 143,8 на сто, Латвия – 135,8 на сто, Полша – 116,2 на сто, Естония – 114,6 на сто и Хърватия – 108,9 на сто. Най-слабо увеличение е отчетено в Швеция – 15,2 на сто.

Въпреки ръста през периода 2014-2023 г., България остава на предпоследно място по този показател, като зад страната ни се нарежда единствено Румъния.