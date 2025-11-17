800 спасители на животи влязоха в лигата на "Лекарите, на които вярваме" (Снимки)

Вие сте най-добрият пример, благодаря за усилията и заедно ще работим за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ, каза Росен Желязков

800 спасители на животи, които пациентите посочват, са в бялата лига "Лекарите, на които вярваме". Над две трети от тях дойдоха в хотел "Милениум" за 15-ата поредна стилна церемония, на която получиха един от най-ценните сертификати за всяка професия - този за доверието.

Доц. Силви Кирилов, Росен Желязков и проф. Костадин Ангелов СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ, РУМЯНА ТОНЕВА, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВИ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

34 години медийната платформа "24 часа" открива и защитава каузи в полза на хората, а правото на българите за добро здравеопазване е една от най-важните - защото няма добро здравеопазване без лекари, на които хората имат доверие.

Темата тази година е "Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот".

Ген. проф. Венцислав Мутафчийски разговаря с декана на МФ на Софийския университет проф. Любомир Спасов и председателя на БЛС д-р Николай Брънзалов.

Профилактиката и превенцията са новият тренд в здравеопазването - вместо да се лекуват симптомите на тежки заболявания, държавите предприемат предварителни мерки за предотвратяване на социалнозначимите болести и спестените от лечение средства влагат отново в профилактика.

За първи път са представени и медицинските сестри, без които не можем. Посочени са и докторите на домашните ни любимци - ветеринарните лекари.

В книгата са събрани иновациите на 2025 г., световните трендове в терапиите за следващото десетилетие, новите здравни модели, в които са вплетени "прецизна медицина и епигенетика", телемедицина и здравни технологии с изкуствен интелект, профилактика и превенция.

Проф. Костадин Ангелов разговаря с доц. Силви Кирилов преди старта на церемонията, а зад тях е проф. Андрей Чорбанов. СНИМКИ: НИКОЛАЙ ЛИТОВ, ЙОРДАН СИМЕОНОВ, РУМЯНА ТОНЕВА, ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВИ И ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Премиерът Росен Желязков връчи плакета на д-р Янко Димитров Панделиев от Варна, който до септември бе направил 5516 профилактични прегледа и ще надмине резултата си от 2024 г., когато е извършил 6015.

"За 2026 година предлагаме бюджет на НЗОК от над 5,570 млрд. евро, което е 15% ръст спрямо тази година. 90% от парите са директно към здравноосигурителни плащания. Това е част от синергията за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ", каза премиерът Росен Желязков.

Но нищо не е възможно без хората, без българските лекари и здравни работници. Благодаря за усилията на всеки един от вас, че показвате, че всеки може да надскача себе си. Благодаря, че развивате постоянно уменията си, надграждате и сте най-добрият пример, че човек се учи цял живот", заяви още Росен Желязков.

Д-р Панделиев подчерта, че работи в групова практика заедно с още 15-ина специалисти и им благодари за ежедневната помощ за профилактичните прегледи на своите пациенти. "Имаме групова практика, няма как един човек да извърши толкова прегледи. Иначе дневно трябва да прави само профилактика. А аз се опитвам и да преглеждам хората, все пак има и болни", каза д-р Панделиев, след като получи отличието си от премиера Желязков, който лично го поздрави.

Премиерът Росен Желязков връчи плакета на д-р Янко Димитров Панделиев

Д-р Пламен Латев от Павликени е извършил 5579 профилактични прегледа за 2024 г. и 4628 до септември тази година. Плакетът му бе връчен от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

За мен днешното събитие е по-специално. Тук съм не само като министър на здравеопазването, но и като лекар, който над пет десетилетия е прекарал до леглото на болния и се е намирал сред хора, които ни свърза едно общо призвание - медицинската наука. "Лекарите, на които вярваме" е огледало на нашата професия, в която доверието не се подарява, а се печели - с работа, характер, обучения и способността да стоиш до човека в най-трудния му момент, каза доц. Кирилов. Той обясни, че профилактиката е много важна. Медицината през последните години се промени, но има едно нещо, което не се промени - нуждата от лекари. Вие сте тези, които превръщате здравето на хората не просто в система, а в общност с мисия и кауза, добави здравният министър.

Благодаря на всички, както и на колектива, с когото работя, защото добрият отбор е всичко, каза д-р Пламен Латев.

Д-р Пламен Латев получи плакет от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Председателят на комисията по здравеопазване в парламента проф. Костадин Ангелов награди д-р Галина Пенкова от Сливен.

"Не знам дали беше случайно или не, че трябваше да връча наградата на лекар от града, в която съм роден. Това е особено вълнуващо за мен. Днешният ден доказва, че здравеопазването не е само реформи, заплати, сгради, а преди всичко хора, които, жертвайки всеки ден част от себе си, държат системата жива. Това го разбрахме преди повече от пет години, когато въпреки системата и въпреки страха нито един от тях не се отказа. Министърът и министър-председателят казаха почти всичко, което трябваше да бъде казано, но аз искам да се похваля с още нещо, резултат от дълги години усилия, а именно въвеждането на ваксината срещу варицела. Помня още през 2020 г., когато тя вече съществуваше, всички дискусии защо тя трябва да е част от ваксинационния календар. Тя ще спаси много български деца. Поздравявам екипа на МЗ за ваксината за ХПВ, която също ще помогне на много момчета и момичета. Искам да поздравя и всички лични лекари.

Проф. Костадин Ангелов и д-р Галина Пенкова от Сливен Снимка: Румяна Тонева

През последните години темпът на нарастване на парите за профилактика са около 100 млн. лева. От миналата година досега имаме около 20 хил. повече профилактични прегледи. Това заедно с образованието продължават да са осъзнати национални приоритети, защото очакваме тези два сектора да са с добавена стойност.

Всичко това ще даде резултат. Ще продължим да надграждаме тази система, защото тя има нужда от тази подкрепа. Една новина за заплатите на младите лекари - средствата са осигурени. В обществото се създава усещане на напрежение. Те няма да бъдат разпределяни под формата на пари за клинични пътеки, а ще бъдат раздавани целево на лечебните заведения. Комисията по здравеопазване и НС ще подкрепи всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекува и ще премахне всяко едно изискване, което им пречи да работят", каза проф. Ангелов.

"В основата на профилактиката е епигенетиката - науката, която променя и управлява импресията на гените. Но ако всеки е попаднал при точния лекар и има волята да промени себе си. Благодаря на "24 часа" за фокуса върху темата, която може да променя животи, както и на колектива, с който работя", каза д-р Галина Пенкова от Сливен.

Мила Филипова, продуктов мениджър в "Информационно обслужване"

Всеки ден вземате решения, които спасяват животи, каква е цената, само вие знаете, каза Мила Филипова, продуктов мениджър в "Информационно обслужване". И обясни, че дигитализацията на здравеопазването не е лесен процес. Благодарение на вашия неуморен труд имаме една модерна система, която по нищо не отстъпва на европейските аналози, напротив - дори ги превъзхожда. Системата обработва до 150 заявки в секунда. 25 хил. лекари използват приложението, а над 2,5 млн. рецепти са изписани през мобилното приложение еRx. Гражданите, които използват приложението, са над 240 хиляди, като броят им се е удвоил, отчете още тя.

Събраната детайлна информация в електронната система помага на всички лекари. Развитието на дигиталното здраве няма да спре тук. То ще се развива в сектор "Болнична помощ", разширяване на модула за профилактика, пълна технологична възможност за вграждане на европейската информация, каза още Мила Филипова от "Информационно обслужване".

Думата инвестиция за здраве е най-важната, а днес не чух думата разход. Пациентът е в главната роля и за мен е удоволствие да ръководя компания и виждам много от лекарите, с които сме работили през годините. В нашата компания девизът е, че пациентът е на първо място. Надявам се инвестициите да продължават, защото така лекарите и пациентите имат достъп до иновативно лечение. Уважаеми лекари, каква ли щеше да бъде индустрията, ако вас ви нямаше и не работехте така неуморно. Понякога ми става тъжно, когато чуя лоша дума за вас. И се чудя от кого са отправени - пациенти, роднини. Към кого са обръщат точно те, когато имат най-много нужда от надежда и помощ. Благодаря, че ви има!, обърна се към медиците Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания.

Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания.

"За нас е чест и отговорност да сме част от тази кампания и инициатива, която е създадена не само за да отличи вас, лекарите, а за да създаде мост на доверие между лекари и пациенти. Доверието е в основата на добрата медицина. Тя започва от разговора с пациента и завършва с добрия резултат от лечението. Нашата мисия е да бъдем партньор в лечението на хроничните заболявания. Една инициатива е мисия 7027, която дружеството на кардиолозите заедно със "Сервие" стартира преди една година. Тя е амбициозна, но реалистична. Само през последната година повече от 2000 лекари ни подкрепиха, затова вярваме, че с общи усилия можем да променим статистиката. Имаме и онлайн кампания, също насочена за подобряване на контрола над артериалното налягане, с която успяхме да стигнем до над 4 млн. българи. Убедени сме, че лекарите, на които вярваме, не просто лекувате вашите пациенти, а и вдъхновявате", каза д-р Мария Друмева, General Manager на Сервие България. Компанията вече 32 години е част от българския фармацевтичен пазар и е посветена на подобряване на здравето чрез терапевтични решения в областта на кардио-метаболитните заболявания и онкологията.

д-р Мария Друмева, General Manager на Сервие България

Искрено вярвам, че доверието в лекарите е в центъра на всичко. Нашата мисия е да донесем иновацията до пациентите, за да получат най-добрата терапия. Надявам се заедно да намерим най-доброто решение, за да се грижим за здравето на пациентите, каза магистър-фармацевт Павел Колев, управител на българския филиал на фармацевтична компания АбВи и Председател на Управителния Съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

На събитието присъстваха и д-р Николай Брънзалов - председател на Българския лекарски съюз, председателят на Световната дентална организация Николай Шарков, управителят и подуправителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров, Иванка Динева - ръководител на ИА "Медицински надзор", проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Участваха и директори на най-големите болници - ВМА, "Св. Анна", "Александровска", "Софиямед", и ректорите на медицински университети.