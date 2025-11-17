800 спасители на животи влязоха в лигата на "Лекарите, на които вярваме" (Снимки)

- Вие сте най-добрият пример, благодаря за усилията и заедно ще работим за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ, каза Росен Желязков
- В нашата професия доверието не се подарява, а се печели с работа, обърна се към медиците здравният министър Силви Кирилов
- Парите за младите лекари ще се дават на болниците целево, а не през клинични пътеки, обеща шефът на здравната комисия в НС проф. Костадин Ангелов
800 спасители на животи, които пациентите посочват, са в бялата лига "Лекарите, на които вярваме". Над две трети от тях дойдоха в хотел "Милениум" за 15-ата поредна стилна церемония, на която получиха един от най-ценните сертификати за всяка професия - този за доверието.
34 години медийната платформа "24 часа" открива и защитава каузи в полза на хората, а правото на българите за добро здравеопазване е една от най-важните - защото няма добро здравеопазване без лекари, на които хората имат доверие.
Темата тази година е "Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот".
Профилактиката и превенцията са новият тренд в здравеопазването - вместо да се лекуват симптомите на тежки заболявания, държавите предприемат предварителни мерки за предотвратяване на социалнозначимите болести и спестените от лечение средства влагат отново в профилактика.
За първи път са представени и медицинските сестри, без които не можем. Посочени са и докторите на домашните ни любимци - ветеринарните лекари.
В книгата са събрани иновациите на 2025 г., световните трендове в терапиите за следващото десетилетие, новите здравни модели, в които са вплетени "прецизна медицина и епигенетика", телемедицина и здравни технологии с изкуствен интелект, профилактика и превенция.
Премиерът Росен Желязков връчи плакета на д-р Янко Димитров Панделиев от Варна, който до септември бе направил 5516 профилактични прегледа и ще надмине резултата си от 2024 г., когато е извършил 6015.
"За 2026 година предлагаме бюджет на НЗОК от над 5,570 млрд. евро, което е 15% ръст спрямо тази година. 90% от парите са директно към здравноосигурителни плащания. Това е част от синергията за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ", каза премиерът Росен Желязков.
Но нищо не е възможно без хората, без българските лекари и здравни работници. Благодаря за усилията на всеки един от вас, че показвате, че всеки може да надскача себе си. Благодаря, че развивате постоянно уменията си, надграждате и сте най-добрият пример, че човек се учи цял живот", заяви още Росен Желязков.
Д-р Панделиев подчерта, че работи в групова практика заедно с още 15-ина специалисти и им благодари за ежедневната помощ за профилактичните прегледи на своите пациенти. "Имаме групова практика, няма как един човек да извърши толкова прегледи. Иначе дневно трябва да прави само профилактика. А аз се опитвам и да преглеждам хората, все пак има и болни", каза д-р Панделиев, след като получи отличието си от премиера Желязков, който лично го поздрави.
Д-р Пламен Латев от Павликени е извършил 5579 профилактични прегледа за 2024 г. и 4628 до септември тази година. Плакетът му бе връчен от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.
За мен днешното събитие е по-специално. Тук съм не само като министър на здравеопазването, но и като лекар, който над пет десетилетия е прекарал до леглото на болния и се е намирал сред хора, които ни свърза едно общо призвание - медицинската наука. "Лекарите, на които вярваме" е огледало на нашата професия, в която доверието не се подарява, а се печели - с работа, характер, обучения и способността да стоиш до човека в най-трудния му момент, каза доц. Кирилов. Той обясни, че профилактиката е много важна. Медицината през последните години се промени, но има едно нещо, което не се промени - нуждата от лекари. Вие сте тези, които превръщате здравето на хората не просто в система, а в общност с мисия и кауза, добави здравният министър.
Благодаря на всички, както и на колектива, с когото работя, защото добрият отбор е всичко, каза д-р Пламен Латев.
Председателят на комисията по здравеопазване в парламента проф. Костадин Ангелов награди д-р Галина Пенкова от Сливен.
"Не знам дали беше случайно или не, че трябваше да връча наградата на лекар от града, в която съм роден. Това е особено вълнуващо за мен. Днешният ден доказва, че здравеопазването не е само реформи, заплати, сгради, а преди всичко хора, които, жертвайки всеки ден част от себе си, държат системата жива. Това го разбрахме преди повече от пет години, когато въпреки системата и въпреки страха нито един от тях не се отказа. Министърът и министър-председателят казаха почти всичко, което трябваше да бъде казано, но аз искам да се похваля с още нещо, резултат от дълги години усилия, а именно въвеждането на ваксината срещу варицела. Помня още през 2020 г., когато тя вече съществуваше, всички дискусии защо тя трябва да е част от ваксинационния календар. Тя ще спаси много български деца. Поздравявам екипа на МЗ за ваксината за ХПВ, която също ще помогне на много момчета и момичета. Искам да поздравя и всички лични лекари.
През последните години темпът на нарастване на парите за профилактика са около 100 млн. лева. От миналата година досега имаме около 20 хил. повече профилактични прегледи. Това заедно с образованието продължават да са осъзнати национални приоритети, защото очакваме тези два сектора да са с добавена стойност.
Всичко това ще даде резултат. Ще продължим да надграждаме тази система, защото тя има нужда от тази подкрепа. Една новина за заплатите на младите лекари - средствата са осигурени. В обществото се създава усещане на напрежение. Те няма да бъдат разпределяни под формата на пари за клинични пътеки, а ще бъдат раздавани целево на лечебните заведения. Комисията по здравеопазване и НС ще подкрепи всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекува и ще премахне всяко едно изискване, което им пречи да работят", каза проф. Ангелов.
"В основата на профилактиката е епигенетиката - науката, която променя и управлява импресията на гените. Но ако всеки е попаднал при точния лекар и има волята да промени себе си. Благодаря на "24 часа" за фокуса върху темата, която може да променя животи, както и на колектива, с който работя", каза д-р Галина Пенкова от Сливен.
Всеки ден вземате решения, които спасяват животи, каква е цената, само вие знаете, каза Мила Филипова, продуктов мениджър в "Информационно обслужване". И обясни, че дигитализацията на здравеопазването не е лесен процес. Благодарение на вашия неуморен труд имаме една модерна система, която по нищо не отстъпва на европейските аналози, напротив - дори ги превъзхожда. Системата обработва до 150 заявки в секунда. 25 хил. лекари използват приложението, а над 2,5 млн. рецепти са изписани през мобилното приложение еRx. Гражданите, които използват приложението, са над 240 хиляди, като броят им се е удвоил, отчете още тя.
Събраната детайлна информация в електронната система помага на всички лекари. Развитието на дигиталното здраве няма да спре тук. То ще се развива в сектор "Болнична помощ", разширяване на модула за профилактика, пълна технологична възможност за вграждане на европейската информация, каза още Мила Филипова от "Информационно обслужване".
Думата инвестиция за здраве е най-важната, а днес не чух думата разход. Пациентът е в главната роля и за мен е удоволствие да ръководя компания и виждам много от лекарите, с които сме работили през годините. В нашата компания девизът е, че пациентът е на първо място. Надявам се инвестициите да продължават, защото така лекарите и пациентите имат достъп до иновативно лечение. Уважаеми лекари, каква ли щеше да бъде индустрията, ако вас ви нямаше и не работехте така неуморно. Понякога ми става тъжно, когато чуя лоша дума за вас. И се чудя от кого са отправени - пациенти, роднини. Към кого са обръщат точно те, когато имат най-много нужда от надежда и помощ. Благодаря, че ви има!, обърна се към медиците Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания.
"За нас е чест и отговорност да сме част от тази кампания и инициатива, която е създадена не само за да отличи вас, лекарите, а за да създаде мост на доверие между лекари и пациенти. Доверието е в основата на добрата медицина. Тя започва от разговора с пациента и завършва с добрия резултат от лечението. Нашата мисия е да бъдем партньор в лечението на хроничните заболявания. Една инициатива е мисия 7027, която дружеството на кардиолозите заедно със "Сервие" стартира преди една година. Тя е амбициозна, но реалистична. Само през последната година повече от 2000 лекари ни подкрепиха, затова вярваме, че с общи усилия можем да променим статистиката. Имаме и онлайн кампания, също насочена за подобряване на контрола над артериалното налягане, с която успяхме да стигнем до над 4 млн. българи. Убедени сме, че лекарите, на които вярваме, не просто лекувате вашите пациенти, а и вдъхновявате", каза д-р Мария Друмева, General Manager на Сервие България. Компанията вече 32 години е част от българския фармацевтичен пазар и е посветена на подобряване на здравето чрез терапевтични решения в областта на кардио-метаболитните заболявания и онкологията.
Искрено вярвам, че доверието в лекарите е в центъра на всичко. Нашата мисия е да донесем иновацията до пациентите, за да получат най-добрата терапия. Надявам се заедно да намерим най-доброто решение, за да се грижим за здравето на пациентите, каза магистър-фармацевт Павел Колев, управител на българския филиал на фармацевтична компания АбВи и Председател на Управителния Съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).
На събитието присъстваха и д-р Николай Брънзалов - председател на Българския лекарски съюз, председателят на Световната дентална организация Николай Шарков, управителят и подуправителят на НЗОК доц. Петко Стефановски и проф. Момчил Мавров, Иванка Динева - ръководител на ИА "Медицински надзор", проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Участваха и директори на най-големите болници - ВМА, "Св. Анна", "Александровска", "Софиямед", и ректорите на медицински университети.