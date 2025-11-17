ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Костадин Ангелов: Парите за младите лекари са осигурени, ще се дават на болниците целево

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Добра новина за заплатите на младите лекари - средствата са осигурени и няма да бъдат разпределяни под формата на пари за клинични пътеки, а ще бъдат раздавани целево на лечебните заведения.

Това съобщи председателят на здравната комисия в Народното събрание проф. Костадин Ангелов пред стотици медици на 15-ата церемония "Лекарите, на които вярваме", организирана от медийната платформа "24 часа".

Комисията по здравеопазване и парламентът ще подкрепи всяка една инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще премахне всяко едно изискване, което им пречи да работят", увери колегите си проф. Ангелов.

КОСТАДИН АНГЕЛОВ

