Отчетоха втори случай на морбили за тази година у нас

Втори случай на морбили за тази година е отчетен в страната. Това показват данните на Столичната регионална здравна инспекция. Случаят е отчетен в последната изминала седмица.

Заболяла е жена на 23 г., заразила се при пътуване до Хърватия в края на октомври, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Резултатът е потвърден лабораторно на 13 ноември.

За първия случай през тази година беше съобщено през март. Пациентът беше дете на 11 г., живеещо в Англия и пристигнало във Варна, за което нямаше данни за имунизация срещу морбили.

През 2024 г. в България са регистрирани 27 заболели от морбили, като 85% от тях са деца, съобщиха тогава от онлайн платформата „Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването за популяризирането на ползите от ваксините. При 70% от заболелите няма имунизации или данни за поставени ваксини срещу морбили.

Морбили, познато още като дребна шарка, е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с обща интоксикация, възпаление на лигавицата на горните дихателни пътища, характерен кожен обрив и често настъпващи усложнения. Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние един-два метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите, посочват от "Плюс мен". Инкубационният период на болестта е от 11 до 21 дни, средно 12-14 дни.

В България имунизацията и реимунизацията срещу морбили са задължителни и се извършват на 13-месечна възраст и в годината, в която детето навърши 12-годишна възраст.