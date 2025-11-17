Д-р Силви Кирилов: “Лекарите, на които вярваме” за нас е огледало, в професията ни доверието се печели с години отдаденост

Безплатните имунизации остават устойчив приоритет

За мен днешното събитие е по-специално - тук съм не само като министър на здравеопазването, но и като лекар, който над пет десетилетия е прекарал до леглото на болния и се е намирал сред хора, с които ни свърза общо призвание - медицинската наука и практика. Така се обърна към залата министърът на здравеопазването Силви Кирилов. И обяви: “Лекарите, на които вярваме” е не просто една церемония, а огледало на нашата професия, в която доверието не се подарява, а се печели - с умения, характер, обучения и способността да стоиш до човека в най-трудния му момент”.

Медицината през последните години се променя, но не и едно нещо - нуждата от лекари. Вие превръщате здравето на хората в мисия и кауза на една общност, каза още доц. Кирилов. Напомни колко е важна профилактиката като философия, затова опазването на общественото здраве чрез имунизация остава устойчив приоритет. “Освен разширяване на HPV програмата въведохме безплатна имунизация срещу коклюш за бременни, продължихме успешното приложение на безплатни грипни ваксини за хората на и над 65, а от 2026 г. предстои въвеждането на задължителна имунизация срещу варицела”, посочи той.

По плана за възстановяване и устойчивост е инвестирано целенасочено в съвременно оборудване. Купува се висок клас техника за 35 педиатрични клиники и отделения. Изгражда се национална мрежа от 6 високотехнологични мозъчносъдови центрове, с тях ще бъдат свързани модерни диагностични звена в 17 онкоболници. Съвместно с МОН ще се изготвят материали за ученици, учители и родители, насочени към спорт, здравословно хранене, превенция на зависимости и развитие на здравословно поведение.

