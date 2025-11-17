По-здрави българи: кауза за държава, медици и “24 часа” (Видео, обзор)

На 15-ата среща на “Лекарите, на които вярваме" - нова посока за идните 15 г.

Профилактиката и скринингът трябва да обединят държавата и най-добрите специалисти, за да стане ранната диагностика стандарт

Балната зала на “Милениум Гранд” в София събра над 500 лекари, представители на институциите, академичните среди и партньорите на инициативата

Как българите да бъдат мотивирани да полагат постоянни грижи за своето здраве?

На 15-ата година, в която лигата “Лекарите, на които вярваме” се събира, Медийна платформа “24 часа” предложи обща кауза за новите 15, през които държава, медици и журналисти да променят културата на здравеопазването у нас, да превърнат ранната диагностика в стандарт, а информираността - в навик.

Тази трудна, но със сигурност постижима обща цел, постави началото на церемонията в Балната зала на “Милениум Гранд” в София, събрала над 500 лекари, представители на институциите, академичните среди и партньорите на инициативата. Вие сте националният тим в

“най-важната дисциплина - здравето

на българина”, обърна се към най-добрите лекари у нас водещата Мила Иванова.

Лигата “Лекарите, на които вярваме” навършва 15 години - 15 г., през които хиляди пациенти са дали доверието си на професионалисти, които ежедневно лекуват, спасяват и вдъхват надежда.

В новото издание на алманаха “Лекарите, на които вярваме” влизат общо 800 лекари и това е най-голямото и авторитетно обществено признание, което една медицинска професия може да получи. За първи път са представени и медицинските сестри, без които не можем.

Доц. Силви Кирилов, Росен Желазков и проф. Костадин Ангелов преди старта на церемонията.

Вие сте най-добрият пример, благодаря за усилията и

заедно ще работим за по-добра здравна система,

насочена към превенцията и качествената медицинска помощ, увери министър-председателят Росен Желязков. (Какво каза още премиерът - виж долу.)

До него застанаха здравният министър доц. Силви Кирилов, зам.-председателят на НС и председател на Комисията по здравеопазването проф. Костадин Ангелов, управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски, подуправителят проф. Момчил Мавров, председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, председателят на Световната дентална организация Николай Шарков, ръководителят на ИА “Медицински надзор” Иванка Динева, директорът на НЦЗБ проф. Ива Христова, ректорът на МУ – София, и депутати от парламентарните групи на ГЕРБ, ПП-ДБ, БСП, “ДПС-Ново начало” и ИТН. Присъствието им бе ясен знак, че лигата не е просто почетен списък, а общност с реална тежест и влияние върху развитието на здравеопазването. Ректорът на МУ - София, проф. Бойчо Ланджов, деканите на медицинските факултети на МУ - София, проф. Димитър Буланов и на Софийския университет проф. Любомир Спасов приветстваха темата на срещата “Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот” - акцент, който и държавата, и лекарите, и журналистите отдавна настояват да се превърне в централен приоритет.

Проф. д-р Асен Николов (вляво), началник на Родилната клиника в СБАЛАГ “Майчин дом”, и проф. д-р Борис Богов, началник на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ “Света Анна”, се поздравяват в началото на церемонията.

Защото само навременните прегледи, скринингът и информираността могат да спрат социално значимите заболявания, които продължават да отнемат хиляди животи у нас.

Бившият министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев се поздравява с известния невролог и ексректор на Медицинския университет в София академик Лъчезар Трайков.

За церемонията дойдоха ген. проф. Венцислав Мутафчийски - началник на ВМА, проф. Асен Николов от “Майчин дом”, известните не само в България невролози акад. Лъчезар Трайков, акад. Иван Миланов, нефрологът проф. Борис Богов, ръководството на УМБАЛ “Александровска” - директорът проф. Атанас Йонков и заместниците му Стефан Филев и Димитър Чапразов, директорите на УМБАЛСМ “Пирогов” и УМБАЛ “Св. Анна” Валентин Димитров и Славчо Близнаков и Венелина Милева - изпълнителният директор на “Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда”.

Началникът на ВМА ген. проф. Венцислав Мутафчийски разговаря с директора на “Пирогов” д-р Валентин Димитров. Внимателно ги слуша Славчо Близнаков - шефът на УМБАЛ “Св. Анна”.

В нашата професия доверието не се подарява,

а се печели с работа, обърна се към медиците здравният министър Силви Кирилов. (Какво каза още министърът - виж долу.)

Тази година церемонията отличи трима от най-активните общопрактикуващи лекари по извършени профилактични прегледи.

Деканът на Медицинския факултет на СУ проф. Любомир Спасов и ректорът на Медицинския университет в София проф. д-р Бойчо Ланджов

Д-р Янко Панделиев от Варна, д-р Пламен Латев от Павликени и д-р Галина Пенкова от Сливен.

Д-р Панделиев до септември е направил 5516 профилактични прегледа

и ще надмине резултата си от 2024 г., когато е извършил 6015.

“Имаме групова практика, няма как един човек да извърши толкова прегледи. Иначе дневно трябва да прави само профилактика. А аз се опитвам и да преглеждам хората, все пак има и болни”, каза д-р Панделиев, след като получи отличието си от премиера Желязков, който лично го поздрави.

Премиерът Росен Желязков връчи плакета на д-р Янко Димитров Панделиев.

Д-р Пламен Латев от Павликени е извършил 5579 профилактични прегледа за 2024 г. и 4628 до септември тази година. Плакетът му бе връчен от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Благодаря на всички, както и на колектива, с който работя, защото

добрият отбор е всичко,

каза д-р Пламен Латев.

Д-р Пламен Латев получи плакета си от министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

“В основата на профилактиката е епигенетиката - науката, която променя и управлява импресията на гените. Но ако всеки е попаднал при точния лекар и има волята да промени себе си. Благодаря на “24 часа” за фокуса върху темата, която може да променя животи, както и на колектива, с който работя”, каза д-р Галина Пенкова от Сливен. За миналата година тя е извършила профилактика на 5078 пациенти. Получи плакета си от проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазване и дългогодишен член на лигата.

Д-р Галина Пенкова от Сливен е извършила профилактика на 5078 пациенти. Тя получи плакета си от проф. Костадин Ангелов.

“Лекарите, на които вярваме” продължава да бъде уникален за България проект - не защото номинира “най-добрите”, а защото основава своята сила на най-ценната оценка: доверието на пациента. Доверието, което е невидимият мост между знанието и надеждата. И което е основата на всяко лечение.

От днес този мост става още по-здрав, защото медицината, държавата и медиите застават от едната му страна с обща цел - по-здрави, по-информирани и по-отговорни българи.

А за “24 часа” това не е финал, а началото на една национална кауза. 35 години журналистика в полза на хората. И още по-важно - журналистика, която работи за здравето им.

Шефът на НЗОК доц. Петко Стефановски поздравява проф. Ива Христова, директор на НЦЗПБ, депутата от ПП-ДБ акад. Николай Денков и известния дементолог акад. Лъчезар Трайков. Гости на церемонията бяха и депутати от здравната комисия на парламента - в едър план е Цветан Енчев от “ДПС - Ново начало”, Александър Симидчиев от ПП-ДБ говори по телефона. До тях е д-р Ваня Митова от УМБАЛ по онкология.

Премиерът Росен Желязков: Няма нищо по-добро от това емпатията към пациентите да не залязва, а да изгрява

Лекарите, на които вярваме, показват, че всеки може да надскача себе си

“Привилегия и чест е да съм пред най-високоуважаваната и авторитетна аудитория, пред която някога съм говорил. Когато става въпрос за лекарите, за медицинските работници, на които поверяваме живота си и този на близките ни, може да се говори само с уважение. Радост е да съм сред вас на това събитие, което отдава заслуженото на българските лекари.” С тези думи започна обръщението си към “Лекарите, на които вярваме” премиерът Росен Желязков. Той говори на церемонията, на която за 15-и път Медийната платформа “24 часа” отличава най-добрите медици на България.

Премиерът Росен Желязков

Никога началото не започва от нас. Но ние започнахме много нови неща, които са път към това, което превръща здравеопазването не в тема в контекста на скандали, дефицити и проблеми, а в това, което отразява нуждата на обществото.

Отношението не е държава - здравеопазване, а общество - здравеопазване

А общата ни цел е здрава, а когато се разболее - излекувана нация, заяви премиерът Желязков пред медиците, събрани в столичния хотел “Милениум”.

Започнахме да осигуряваме ваксини HPV за момчетата, ваксини срещу варицела, работим по националния план за борбата с рака и предстои стартиране на две нови скринингови програми - за дебелото черво и маточната шийка, което ще даде на над 4 милиона българи ранни тестове. Започнахме с приемането на националната стратегия за извънболничната помощ до 2027 г., където се предвижда изграждането на нови амбулатории в малки населени места, стимули за млади лекари, нов стандарт на заплащане, обвързан с квалификацията, отчете Желязков стъпките на правителството в областта на здравеопазването.

“За 2026-а предлагаме бюджет на Националната здравноосигурителна каса от над 5,570 милиарда евро, което е

15% ръст спрямо тази година, 90% от парите са директно към здравно-осигурителни плащания

Това е част от синергията за по-добра здравна система, насочена към превенцията и качествената медицинска помощ. Но нищо не е възможно без хората, без българските лекари и здравни работници. Благодаря за усилията на всеки един от вас, че показвате, че всеки може да надскача себе си. Благодаря, че развивате постоянно уменията си, надграждате и сте най-добрият пример, че човек се учи цял живот”, заяви още Желязков.

Премиерът изказа специални благодарности на българските лекари, че придават на модерните тенденции в здравеопазването душа, от която имат нужда болните. “Няма нищо по-добро от това емпатията да не залязва, а да изгрява”, добави той. Всички в тази зала сте лекарите, на които хората вярват, нека сме достойни за вашите успехи и те да ни вдъхновяват, завърши премиерът.

Д-р Силви Кирилов: “Лекарите, на които вярваме” за нас е огледало, в професията ни доверието се печели с години отдаденост

Безплатните имунизации остават устойчив приоритет

За мен днешното събитие е по-специално - тук съм не само като министър на здравеопазването, но и като лекар, който над пет десетилетия е прекарал до леглото на болния и се е намирал сред хора, с които ни свърза общо призвание - медицинската наука и практика. Така се обърна към залата министърът на здравеопазването Силви Кирилов. И обяви: “Лекарите, на които вярваме” е не просто една церемония, а огледало на нашата професия, в която доверието не се подарява, а се печели - с умения, характер, обучения и способността да стоиш до човека в най-трудния му момент”.

Проф. Костадин Ангелов разговаря с доц. Силви Кирилов преди старта на церемонията, а зад тях е проф. Андрей Чорбанов.

Медицината през последните години се променя, но не и едно нещо - нуждата от лекари. Вие превръщате здравето на хората в мисия и кауза на една общност, каза още доц. Кирилов. Напомни колко е важна профилактиката като философия, затова опазването на общественото здраве чрез имунизация остава устойчив приоритет. “Освен разширяване на HPV програмата въведохме безплатна имунизация срещу коклюш за бременни, продължихме успешното приложение на безплатни грипни ваксини за хората на и над 65, а от 2026 г. предстои въвеждането на задължителна имунизация срещу варицела”, посочи той.

По плана за възстановяване и устойчивост е инвестирано целенасочено в съвременно оборудване. Купува се висок клас техника за 35 педиатрични клиники и отделения. Изгражда се национална мрежа от 6 високотехнологични мозъчносъдови центрове, с тях ще бъдат свързани модерни диагностични звена в 17 онкоболници. Съвместно с МОН ще се изготвят материали за ученици, учители и родители, насочени към спорт, здравословно хранене, превенция на зависимости и развитие на здравословно поведение.



Парите за младите лекари вече осигурени - целево, а не през клинични пътеки

Средствата за по-високи заплати на младите лекари са осигурени и няма да бъдат разпределяни под формата на пари за клинични пътеки, а ще се дават целево на лечебните заведения. Добрата новина съобщи шефът на здравната комисия на парламента проф. Костадин Ангелов пред стотици медици на 15-ата церемония “Лекарите, на които вярваме”.

За заплати догодина ще има 260 млн. евро, от тях 30 млн. са за вдигане на възнагражденията от второстепенните разпоредители с бюджетни средства към МЗ, а останалите 230 млн. - за държавните, областните и общинските болници, обясни той след церемонията. Така заплатите в центровете за спешна помощ, психиатриите, регионалните здравни инспекции и др. ще стигнат 150% от средната брутна заплата за лекарите и 125% от тази за професионалистите по здравни грижи. И други 34 млн. евро, които са налични и предвидени за областните болници, ще отидат за вдигане на заплати.

Шефът на здравната комисия в НС проф. Костадин Ангелов коментира здравни проблеми с председателя на БЛС д-р Николай Брънзалов и началника на ВМА ген. проф. Венцислав Мутафчийски.

За новите стартови възнаграждения на специализантите ще се разпише текст в Закона за лечебните заведения. Парите ще дойдат под формата на субсидия или целево финансиране на всяко лечебно заведение, каза проф. Ангелов.

Младите медици протестират за справедливо заплащане от месец май. Първоначалната идея бе за целеви държавен трансфер, но болнични асоциации и лекарският съюз настояха парите да са за медицински дейности и оттам болниците да ги ползват за вдигане на заплати. В края на октомври НС отхвърли проектите за промени на Закона за лечебните заведения с мотив, че през бюджет 2026 ще се увеличат заплатите на специализантите и на специалистите по здравни грижи. А за решението все пак да има целеви държавен трансфер от 260 млн. евро в бюджета на здравната каса се разбра на последното заседание на надзора ѝ.

Проф. Ангелов с много вълнение връчи плакет на д-р Галина Пенкова от Сливен, която е извършила профилактика на 5078 пациенти през изминалата година.

Не знам дали беше случайно, или не, че трябваше да връча наградата на колега в града, в който съм роден, което е особено вълнуващо за мен. Днешният ден доказва, че здравеопазването не е само реформи, не се крепи само на сгради и бюджети. То е преди всичко хора. И точно тези хора, които, жертвайки всеки ден част от себе си, държат системата жива. Това го разбрахме преди повече от 5 години, когато въпреки системата и въпреки страха нито един от тях не се отказа, каза той пред д-р Пенкова и колегите ѝ.

Отчете като успех въвеждането на ваксината срещу варицела и поздрави здравното министерство за работата по прилагането на ваксината срещу човешкия папилома вирус (HPV) и за момичета, и за момчета. За последните 5 г. средствата за първична извънболнична медицинска помощ нарастват с около 100 млн. годишно, с 20% повече профилактични прегледи са извършени през 2025 г.

Ще продължим да надграждаме системата, защото тя има нужда от тази подкрепа. Комисията по здравеопазване и Народното събрание ще подкрепят всяка инициатива, която ще помогне на лекарите да лекуват и ще махне всяко едно изискване, което им пречи да работят, увери проф. Ангелов.



Дългогодишният член на лигата “Лекарите, на които вярваме” и автор на няколко книги, издадени от издателство “Труд”, проф. Сотир Марчев

Мила Филипова, продуктов мениджър в “Информационно обслужване”: Дигиталното здраве ще се развива и в болничната помощ

Дигитализацията на здравеопазването не е лесен процес. Благодарение на вашия неуморен труд имаме една модерна система, която по нищо не отстъпва на европейските аналози, напротив - дори ги превъзхожда. В Националната здравноинформационна система вече има над 615 млн. записа. Тя обработва над 3 милиона заявки на ден, или до 150 в секунда.

25 хил. лекари използват приложението, а над 2,5 млн. рецепти са изписани през мобилното приложение еRx. Гражданите, които използват приложението, са над 240 хиляди, като броят им се е удвоил.

Мила Филипова, продуктов мениджър в “Информационно обслужване”

Развитието на дигиталното здраве няма да спре тук. То ще се развива в сектор “Болнична помощ” с разширяване на модула за дългосрочна грижа с цел по-структурирано проследяване на хроничните заболявания, по-добра профилактика, както и повишаване на здравната култура на гражданите, пълна технологична възможност за интеграция с европейского здравно пространство.

Д-р Мария Друмева, General Manager на “Сервие България”: Съветите ни за кръвното стигнаха до 4 млн. души

За нас е чест и отговорност да сме част от тази кампания и инициатива, която е създадена не само за да отличи вас, лекарите, а за да създаде мост на доверие между лекари и пациенти. Доверието е в основата на добрата медицина. Тя започва от разговора с пациента и завършва с добрия резултат от лечението.

Нашата мисия е да бъдем партньор в лечението на хроничните заболявания. Една инициатива е мисия 70/27, която дружеството на кардиолозите заедно със “Сервие” стартира преди година. Тя е амбициозна, но реалистична. Само през последната година повече от 2000 лекари ни подкрепиха, затова вярваме, че с общи усилия можем да променим статистиката.

Д-р Мария Друмева, General Manager на “Сервие България”

Имаме и онлайн кампания, също насочена за подобряване на контрола над артериалното налягане, с която успяхме да стигнем до над 4 млн. българи. Убедени сме, че лекарите, на които вярваме, не просто лекувате вашите пациенти, а и вдъхновявате.

General Manager на “Сервие България” вече 32 г. е част от българския фармацевтичен пазар и е посветена на подобряване на здравето чрез терапевтични решения в областта на кардио-метаболитните заболявания и онкологията.

Павел Колев, управител на българския филиал на фармацевтична компания АбВи: Мисията ни е да донесем иновацията до пациентите

Искрено вярвам, че доверието в лекарите е в центъра на всичко. А здравето на пациента е най-важното.

Нашата мисия е да донесем иновацията в България, за да имат всички пациенти възможността да получат най-добрата терапия в правилното време, което няма как да стане без лекарите. Изключително разчитаме на това партньорство и ще продължим заедно да търсим най-добрите решения за пациентите и системата.

Павел Колев, управител на българския филиал на фармацевтична компания АбВи

Магистър-фармацевт Колев е и председател на Управителния съвет на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания: Най-важната инвестиция е в здравето

Думата “инвестиция” за здраве е най-важната, днес не чух думата “разход”. Пациентът е в главната роля и за мен е удоволствие да ръководя компания и тук виждам много от лекарите, с които сме работили през годините.

В нашата компания девизът е, че пациентът е на първо място. Надявам се инвестициите да продължават, защото така лекарите и пациентите имат достъп до иновативно лечение.

Милена Органджиева, управляващ директор на MSD за България, Северна Македония, Косово и Албания

Уважаеми лекари, каква ли щеше да бъде индустрията, ако вас ви нямаше и не работехте така неуморно. Понякога ми става тъжно, когато чуя лоша дума за вас. И се чудя от кого са отправени - пациенти, роднини. Към кого се обръщат точно те, когато имат най-много нужда от надежда и помощ.

Благодаря, че ви има!

Специалистите от Дентални клиники “ЕО Дент” се снимат за спомен след финала на церемонията.

С широка усмивка д-р Наталия Главанова се снима за спомен със своята грамота.

Две от отличените медицински сестри - Мария Борисова и Цветелина Иванова

Търпеливо и на групи, лекарите се изчакваха, за да се снимат след церемонията.

