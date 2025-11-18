Модерна среда за пациенти и екипи в още две клиники на ВМА (Снимки)

С тържествен водосвет във Военномедицинска академия (ВМА) бяха открити изцяло реновираните Клиника „Ушни, носни и гърлени болести" и Клиника по орална хирургия. След пълна модернизация двете структури разполагат с нова инфраструктура, модерно оборудване и функционални решения, които покриват съвременните стандарти за безопасна и ефективна болнична среда. Това съобщиха от пресцентъра на Военномедицинска академия.

Новите пространства са проектирани така, че да осигуряват максимален комфорт за пациентите и да улесняват работата на медицинските екипи. Интериорът е изчистен, практичен и съобразен с потока на дейностите – детайл, който реално подпомага организацията и качеството на лечебния процес.

Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS подчерта, че модернизацията на базата е част от последователната политика на ръководството за предоставяне на висококачествена медицинска грижа: Нашата философия е ясна – пациентът трябва да получава лечение в съвременна, безопасна и комфортна среда, а медиците ни – условия, които им позволяват да разгърнат потенциала си. Инвестициите в модерна инфраструктура са инвестиции в здравето и доверието.

Клиника „Ушни, носни и гърлени болести" е водеща структура у нас по отношение на детската аудиология и хирургия. Тя е единствената клиника във ВМА, която работи активно с деца и извършва високоспециализирани интервенции, включително кохлеарни имплантации.

Ръководството на Aкадемията продължава да реализира проекти, насочени към обновяване на материалната база, с цел постигане на най-високи стандарти на работа и удовлетвореност на пациентите – в духа на традицията на ВМА да бъде лидер в качествената и модерна медицинска грижа.