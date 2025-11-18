С 27% се е увеличила употребата на антибиотици за 5 г.

С 27% се е увеличила употребата на антибиотици в България през последните 5 години, показва наблюдение на Европейската комисия, обявено днес в Европейския ден на разумната употреба на тези лекарства.

"Вирусите се лекуват с други средства. Трябва да се намери причинителят на инфекцията преди да се посегне именно към антибиотика", коментира по Нова телевизия доц. Мария Атанасова от Медицинския университет в Пловдив. Тя обясни, че съществуват различни комисии към СЗО, които разработват правила за рационална употреба на антибиотици, за да се ограничава антибиотичната резистентност. Иначе първият антибиотик - пеницилинът, е открит през 1928 г. и оттогава са спасени милиони човешки животи.