„Орехите" с 2 златни медала от „Месомания 2025"

С 27% се е увеличила употребата на антибиотици за 5 г.

Едва седем на сто от болните от COVID-19 имат нужда от антибиотик, но 75 на сто от заразените са имали в терапията си поне един антибиотик. Снимка: Пиксабей

С 27% се е увеличила употребата на антибиотици в България през последните 5 години, показва наблюдение на Европейската комисия, обявено днес в Европейския ден на разумната употреба на тези лекарства.

"Вирусите се лекуват с други средства. Трябва да се намери причинителят на инфекцията преди да се посегне именно към антибиотика", коментира по Нова телевизия доц. Мария Атанасова от Медицинския университет в Пловдив. Тя обясни, че съществуват различни комисии към СЗО, които разработват правила за рационална употреба на антибиотици, за да се ограничава антибиотичната резистентност. Иначе първият антибиотик - пеницилинът, е открит през 1928 г. и оттогава са спасени милиони човешки животи.

