НЗОК: От 1 декември може да смените личния си лекар – онлайн с електронен подпис или лично при новия

Декември чука на вратата. Празничното настроение постепенно ни завладява. Но не забравяйте: грижата за здравето е най-важната отговорност към себе си.

НЗОК напомня: през декември имате възможността да смените личния си лекар. Важна подробност обаче е, че за целта трябва да сте здравноосигурени.

Ако по някаква причина здравните ви права са прекъснати, посетете най-близкия офис на Националната агенция по приходите и погасете задълженията си.

Ако не сте избрали нов личен лекар, направете справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК,

на сайта на НЗОК - рубрика "За граждани" - меню "Електронни услуги" - линк "Търсене на договорни партньори и дейности" - подлинк "Общопрактикуващи лекари".

Има възможност за избор на област и населено място. Може да потърсите и РЗОК (координатите им са публикувани в рубрика "Контакти" на сайта на НЗОК - www.nhif.bg), където оказват съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Смяната може да направите, ако отидете лично при новоизбрания лекар.

Необходимо е да попълните регистрационен формуляр за постоянен избор на личен лекар. Формуляра може да изтеглите и да разпечатате от сайта на НЗОК - меню "За гражданите" - линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар".

Носете и здравната си книжка. Новоизбраният личен лекар трябва да попълни данните си в нея и да ви включи в списъка си с пациенти.

Смяна на нов личен лекар може да се извърши и онлайн. За целта трябва да попълните формуляр за смяна (регистрационна форма за постоянен избор), като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие да отворите меню "Избор на личен лекар", откъдето да осъществите избора си чрез регистрационната форма за избор. Документът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис!

От своя страна новоизбраният личен лекар трябва да попълни своите лични данни и тези на практиката, в която работи.

Актуализираните данни се нанасят в здравноосигурителната книжка, която остава за съхранение у вас, а номерът се вписва в регистрационната форма за постоянен избор.

Изборът на личен лекар за деца до 18 години се прави от техните родители или настойници. Не сте длъжен да посочвате причина за смяната.

Не е необходимо да уведомявате за смяната на общопрактикуващия лекар предходния, тъй като това се извършва по служебен път в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

В някои случаи личният лекар може да се смени по всяко време на годината, но те са регламентирани:

ако се преместите да живеете в друг град;

смените адреса си по лична карта;

ако досегашният ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

По повод приближаващите коледни и Новогодишни празници, а и при други обстоятелства на временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца, извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, здравноосигурените имат право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК. В този случай лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ при общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна. За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

И, ако все пак решите, че не е необходимо да имате личен лекар, трябва да знаете, че ще срещнете някои предизвикателства и ограничения при достъпа до здравни услуги. Ето какви:

Ограничен достъп до медицинска грижа:

Трудности при получаване на направления: Без личен лекар, ще ви бъде трудно да получите направления за прегледи и консултации със специалисти или за лабораторни изследвания.

Ограничен достъп до профилактични прегледи: личният лекар организира редовни профилактични прегледи и имунизации, които са важни за поддържане на здравето.

Повишени разходи за:

- без личен лекар, ще се наложи да заплащате за всяка консултация и медицинска услуга, която обикновено би била покрита от здравноосигурителната каса.

- всички изследвания и консултации със специалисти ще трябва да се заплащат изцяло от вас.

