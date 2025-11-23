Чарлз прави два пъти на ден по 11 минути военна тренировка, докато се лекува от рак

77-годишният крал поддържа тялото си със система от упражнения, създадена за Канадските военновъздушни сили

Британският крал Чарлз III продължава да повдига завесата към живота си с рак. Докато празнуваше 77-ия си рожден ден в Уелс с хора на изкуството и спорта, монархът разкри, че практикува редовно гимнастика. “Опитвам се да правя упражненията си два пъти на ден”, каза той, след като бе поканен на предстоящо откриване на местен фитнес. Личи си, отвърна му спонтанно човек от групата, която го беше заобиколила.

Макар видът рак, от който страда, да продължава да не се разкрива от двореца, всяко негово признание през какво преминава по време на лечението си се следи под лупа. Не само защото Чарлз разчита на едни от най-добрите английски доктори, но и защото е известно, че той работи активно върху цялостното укрепване на тялото си още преди да се разболее.

Точно част от този негов подход е 11-минутна военна тренировка, която практикува от години. Тя е разработена от доктор Бил Орбан през 50-те години на миналия век, за да повиши подготовката служещите в Канадските военновъздушни сили. Специалистът установява, че една трета от тях не притежават достатъчно издръжливост и гъвкавост независимо от продължителните тренировки, които правят. Затова разработва кратка и по-ефективна програма. Тя

включва лицеви опори, коремни преси,

различни упражнения за разтягане, бягане и скачане на място с обща продължителност от 11 минути.

Едно от ключовите упражнения е да се навеждат надолу, като ръцете са събрани и докосват пода между пръстите на краката. Ако сте начинаещ и не можете да стигнете дотам, не се притеснявайте, а леко огънете коленете си, за да го направите, съветва доктор Орбан в книгата, която написва за своята програма 5BX plan (Five Basic Exercises). Когато успеете и искате да направите движението по-трудно, пък трябва да докосвате с ръце пода от външната страна на всеки крак, за да си осигурите наистина добро разтягане.

То може да се получи и ако хванете коляното и пищяла на левия си крак с ръце и го придърпате възможно най-близко до гърдите си, оставайки да стоите само на десния си крак. След това бавно го спускате и повтаряте, като този път разменяте положенията на краката. За постигане на максимален ефект трябва да държите гърба изправен и да се опитвате да поддържате баланс. Направете това общо осем пъти – четири за всяко коляно.

Програмата продължава с изправена позиция на тялото, като вдигате дясната ръка и я огъвате в лакътя, докато мине като дъга над главата ви. След това плъзвате лявата си ръка надолу по левия крак, пак като дъга, доколкото можете. Трябва да почувствате максимално разтягане за две минути, колкото всъщност продължава всяко едно от упражненията.

При следващото отпускате двете си ръце отстрани на тялото, след което започвате последователно да ги завъртате назад 12 пъти и още толкова напред.

Коремните преси пък първоначално се правят с изправени напред ръце. Когато вече искаме да увеличим натоварването, ръцете минават зад главата в сгънато положение и левият лакът докосва дясното коляно, а десният – лявото.

Тренировката завършва с бягане на място за 6 минути

или ножични подскоци.

Програмата не само се превръща в хит сред канадските войници, но и сред редица публични личности. Тъй като не изисква много време и специално оборудване, позволява да се изпълнява ежедневно, независимо къде те се намират. Сред големите ѝ почитатели е и английската актриса Хелън Мирън, която на 80 г. продължава да е в страхотна физическа форма.

Няма проучвания дали помага при лечение на онкологични заболявния, но съществуват редица други, които показват, че физическата активност действа изключително благоприятно върху страдащи от тях. Тя подсилва имунната система, мускулната сила и костите. Намалява симптомите на тревожност и депресия. Подобрява съня. А това са все неща, които са изключително важни, когато тялото се бори с рак. Експерти обаче предупреждават, че упражненията трябва да бъдат съобразени с физическите способности на пациента, особено ако той страда от странични ефекти от лечението. Чарлз III също се сблъска с такива през март, когато бе съобщено, че се е наложило отново за кратко да влезе в болница.

Той обаче бързо се стабилизира и върна към кралските задължения, тъй като е решен да остане максимално активен, докато се бори с онкологичното си заболяване. А и това, че периодично разкрива как се справя, вдъхва кураж на много хора, които се сблъскват с тежката диагноза.

Просто трябва да продължиш напред, нали така, каза той на онкоболни в Северна Ирландия, докато обсъждаха как понасят странични ефекти от лечението. По-късно пък на среща със студенти в Бъкингамския дворец призна, че спазва определен хранителен режим. “Понякога става дума за диета и това, което ядеш, може да помогне”, обясни кралят.

Близки до него хора разкриха, че се е

отказал от червеното месо, за да ускори възстановяването си

от рак. Съществуват редица проучвания, които са показали, че прекомерната му консумация увеличава риска от някои видове онкологични заболявания като рак на дебелото черво и на стомаха. За особено вредни се смятат шунката и беконът, тъй като за консервирането им се използват неща, които след това се разграждат в организма. Има значение и как месото е обработено термнично. Консумацията на пържено и печено например се свързва с по-голям риск от онкологични заболявания.

“Не съм диетолог, но аз също знам, че храната е част от “лекарството” на тялото”, каза в интервю Том Паркър Боулс. Синът на кралица Камила от първия ѝ брак даже издаде книга за менютата на кралските особи. По думите му за разлика от предшествениците си Чарлз III винаги е имал изключително икономичен подход към храната и в продължение на десетилетия е пропускал обяда. След като се разболява от рак в началото на миналата година, обаче започва да яде авокадо в средата на деня, тъй като се смята, че то съдържа полезни съставки, които предпазват от различни болести.