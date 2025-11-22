Проф. Александър Оскар: "Мързеливо око" е най-честата аномалия сред децата у нас

Амблиопията ("мързеливо око") е най-честата рефракционна аномалия сред децата в България. Това е пряко отражение на съвременния начин на живот и прекомерната употреба на електронни устройства. След нея на второ място остава хиперметропията, а на трето - астигматизмът. Това каза проф. Александър Оскар по време на Националният симпозиум „Невроофталмология – теория и практика", организиран от Българското дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика, който събира водещи специалисти от света и България, предаде БТА.

Проф. Оскар допълни, че все по-често се срещат деца с късогледство, без техните родители да страдат от това. Счита се, че ако запазим същите темпове, през 2050 г. повече от половината население на земята ще има късогледство, коментира той.

Близо 3% от световното население живее с някаква форма на зрително увреждане, а при половината от тези хора този проблем би могъл да бъде предотвратен, ако се диагностицира навреме. Над 160 млн. са хората с тежко увреждане на зрението, като те са в активна трудоспособна възраст. В Европа 90 млн. са хората със зрителни нарушения – един на 30 души има сериозно зрително увреждане, допълни Оскар.

Това събитие е важно за здравната общност като цяло, защото съчетава наука, клинична практика и грижа за пациентите, каза при откриването на събитието министърът на здравеопазването Силви Кирилов. Невроофталмология е добър пример как науката и практиката работят в симбиоза, за да постигнат успех. Настоящият форум осигурява платформа за обединяване на научните постижения с клиничния опит, посочи здравният министър.

Дискусиите, професионалният опит и новите идеи, които се споделят тук, ще намерят място както в ежедневната практика, така и в бъдещите научни разработки, увери той. Според него във времена, в които медицинските предизвикателства стават все по-сложни, трябва да гарантираме, че българските специалисти са подготвени, имат достъп до съвременни знания и ресурси и че пациентите получават грижа на най-високо ниво.