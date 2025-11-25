11-годишно дете почина часове, след като се оплака от болки в гърлото

Единадесетгодишният Франки-Рей Лоу от Брейнтри, Есекс, почина само няколко часа след като се оплакал от болки в гърлото. Преди инцидента момчето се смеело и играело у дома, но състоянието му внезапно се влошило, пише "Дейли мейл".

Майка му, 33-годишната Келей Лоу, го завела при личния лекар по-рано същия ден, но била уверена, че няма причина за тревога и че причината е „просто вирус". По-късно същия ден Франки-Рей започнал да се задушава и се свлякъл пред семейството си.

Случаят е шок за местната общност и поставя отново въпроса за своевременната диагностика на сериозни инфекции при деца.

Майката на Франки-Рей Лоу, Келей, разказва, че веднага след като намерила сина си в банята, се опитала да го реанимира и извършила сърдечно-белодробна реанимация (CPR) в продължение на 30 минути. „Успях да го върна за няколко секунди – устните му посивяха, след което придобиха розов оттенък, той отвори очи и излезе малко слюнка. Но след това пак спря да диша", споделя тя.

Келей разказва, че в деня на смъртта си Франки-Рей се смеел и играл като обикновено, преди да й каже: „Не мога да дишам" и да бъде намерен свлечен. „Беше буден още в 1:40 сутринта – седях в хола на телефона си, а той идваше, шегуваше се и се забавляваше с мен. Но в 1:43 започна да се задушава, сякаш нещо му пречеше да диша", добавя майката.

Парамедиците го пренесли в хола и поставили електродите на дефибрилатора, но обяснили, че не могат да го използват, защото сърцето му няма ритъм. „Продължиха да му масажират гърдите – имаше осем парамедици, полицаи и екип сърдечна помощ. Казаха, че има пулс, но няма сърдечен ритъм", споделя Келей.

Екипът по сърдечна помощ казал на майката, че шансът за оцеляване е „много малък", а ако оживее, вероятно ще има мозъчни увреждания. След като бил транспортиран в болница Брумфийлд в Челмсфорд, Есекс, лекарите продължили да го реанимират и извършили МРТ изследване.

Майката на Франки-Рей Лоу, Келей, разказва, че лекарите й съобщили, че няма шанс той да оцелее, и попитали дали иска да седне до него и да държи ръката му, докато изключват вентилатора. „Седях до него, държах ръката му и го целунах, докато той почина в 3:30 сутринта в ранните часове на събота", споделя тя.

Келей, майка на две деца, казва, че се чувства като че е „провалила" сина си и се надява скоро да разбере какво точно се е случило. Тя описва Франки-Рей като „обичливо дете", обожавано от мнозина.

„Просто искам да бъда със сина си. Чувствам, че го предадох. Той беше моят най-добър приятел", казва Келей. „Беше толкова обичливо дете и след като почина, получих десетки съобщения от хора, които дори не познавам. Никога не осъзнавах колко много хора го обичат. Усмивката му просто озаряваше стаята."

Семейството все още не знае причината за смъртта и е създало страница в GoFundMe, за да може да му осигури достоен последен път.

„Лекарите нямат идея какво му е било. Опитваме се да му осигурим всичко, което заслужава за последния му път. В училището му са невероятни и са организирали малък мемориален кът за него. Има над 40 букета, плюшени играчки и картички, дарени от училища", допълва майката.