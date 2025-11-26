Повишават се случаите на заболели от грип и остри респираторни заболявания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 108 нови случая на заразни заболявания са регистрирани в област Добрич през седмицата от 17 до 23 ноември 2025 г., показва седмичният оперативен бюлетин на Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Най-голям дял заемат грипът и острите респираторни заболявания, които достигат 75 случая и заболяемост 107,82 на 10 000 души население. Най-засегната е възрастовата група между 30 и 64 години.

Регистрирани са още 27 случая на въздушно-капкови инфекции, сред които варицела и коклюш. Чревните инфекции са три – ентероколит, колиентерит и салмонелоза. През седмицата има и три случая на хепатит В, докато случаи на морбили не са установени. Няма и хранителни взривове на територията на областта.

В рамките на надзора на заразните болести инспекторите са извършили 14 проверки в лечебни заведения, лаборатории и социални услуги, както и 33 епидемиологични проучвания. От направените 206 лабораторни проби, две са дали положителен резултат при изследвания на околната среда.

В направлението „Обществено здраве" са реализирани над 50 проверки в различни обекти, включително детски и учебни заведения. Контролът върху питейната вода е установил четири нестандартни проби – две по показател „нитрати" и две по „Колиформи". Съставени са четири акта за административни нарушения и издадени 2 предписания за хигиенни мерки.

По линия на профилактиката са проведени шест образователни лекции с участие на 167 ученици и две масови прояви, включващи 242 души. В рамките на инициативите за Международния ден без тютюнопушене (20 ноември) е подготвен и разпространен специален информационен бюлетин.

Контролът върху забраната за тютюнопушене е включвал 27 проверки, при които са установени нарушения. Издадени са два акта – един на юридическо и един на физическо лице, съобщава БТА.

РЗИ–Добрич продължава наблюдението на епидемичната обстановка и контролната дейност в различните обществени сфери с цел опазване здравето на населението.

В началото на месеца регистрираните заболели от заразни заболявания са били 88, като 65 от тях са били с грип и остри респираторни заболявания.