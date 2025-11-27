Неврохирургът от Германия, заедно със свои колеги, преглежда български пациенти в УМБАЛ „Софиямед" през декември и януари

Дегенеративните заболявания на гръбначния стълб са истински бич на съвремието, дължащи се на застаряването на популацията, заседналия начин на живот и работа, надномерните килограми и нездравословния начин на живот. Те засягат и млади и стари, а спортът, навременната рехабилитация и физиотерапия могат да ни помогнат да отложим максимално операцията.

Това коментира водещият немски невро и гръбначен хирург д-р Петър Маджуров. Специалистът, който преглежда у нас заедно със своя екип от Берлин, ще извършва консултации и операции на български пациенти и през декември и януари в УМБАЛ „Софиямед“. За най-честите болежки на българите в областта на кръста и гърба д-р Маджуров коментира, че операцията невинаги е задължителна, но консултация със специалист трябва да бъде извършена при наличието на каквато и да е по вид и тип болка.

Дисковата херния например може да засегне и засяга хора от всякакви възрасти. За разлика от хроничната дискова херния, която се развива постепенно с времето поради дегенеративни процеси (износване на дисковете с възрастта) и която наричаме дегенеративна дискова болест или херния, акутната херния – тази с внезапна и остра поява, е типична за по-млади хора и обикновено е в резултат от внезапни и силни физически натоварвания-например, неправилно вдигане на тежък предмет, рязко усукване на тялото или внезапно движение или травма: падане, автомобилна катастрофа или друга травма на гърба, която оказва голям натиск върху гръбначния стълб.

В 20% от случаите при наличие на дискова херния – независимо дали е акутна или дегенеративна, има и някакъв вид неврологична симптоматика - мускулна пареза или сетивни нарушения. При такава е задължителна консултацията с гръбначен хирург и евентуално предприемане на оперативно лечение.

„При диагнози например като остеохондроза, по-позната като шипове - когато с износване на дисковете водното им съдържание, еластичност и височина намаляват, лечението на това заболяване, което е дегенеративно, включва сериозна оценка на състоянието и какъв процент подобрение се очаква да се постигне с операцията. Ако съотношението е 50/50 търсим алтернативни форми на лечение и не предприемаме оперативно лечение. Ако няма неврологична симптоматика и значително облекчение от тези алтернативни форми на лечение, тогава прилагаме различни методики за болкова терапия“, съветва д-р Маджуров.

И разказва, че макар в 80% от случаите симптоматиката от остра дискова херния, която е сред най-разпространените причини за болка в гърба и кръста (лумбална болка) в световен мащаб, тя може и се овладява с консервативна терапия, а едва 20% от пациентите стигат до оперативно лечение.

Трите основни причини за операция са: резистентност на консервативната операция - медикаменти и физиотерапия, неовладян болков синдром и/или наличие на отпадна неврологична симптоматика- пареза и др.

„Обикновено при дисковата херния се касае за неврогенна болка, а различните хора имат различен праг на търпимост на болката. Затова вземането на решение за операция е абсолютно индивидуално. Обичам да сравнявам тази болка с акутна - зъбна болка, тогава пациентът търси спешен кабинет и през нощта и понякога дори още пред кабинета изразява желание за екстракция на болния зъб. В случая на дисковата херния обаче трябва внимателно да се преценят именно тези 3 основни фактора за вземане на правилно и навременно решение за оперативно лечение. Да речем, една от индикациите за провеждане на оперативно лечение на дискова херния е, когато консервативната терапия при изразен болков синдром, е неуспешна за две седмици. Т.е. ако за две седмица не се случва нищо, пациентът продължава да го боли жестоко, защото това е нервна болка. Тъй че при неуспех на тези две седмици, тогава вече наистина трябва да се помисли за оперативно лечение. Като оставим настрани безспорни случаи, в които има някакъв неврологичен дефицит с нарушение на тазовите резервоари с ходенето по малка и голяма нужда, там е нужна спешна операция“, казва специалистът.

Операцията на дискова херния независимо каква е – в кой сегмент от гръбнака е или по каква методика се извършва, е с нисък риск като общия процент на възможни усложнения е статистически 1%. Единственото усложнение, което „спъва“ тази статистика е 5%-та вероятност от образуването на нова дискова херния в оперирания сегмент. Този процент е потвърден от големи проучвания и е независим от метода на оперативно лечение, мястото и държавата, в която се оперира пациентът.

Д-р Петър Маджуров завършва през 1985 г. Висшия медицински институт в Пловдив. През 1993 г. става асистент по неврохирургия във ВМИ - Пловдив. Полага изпит за придобиване на специалност по неврохирургия през декември 1994 г. в Медицинската академия в София. През 1994-1996 г. специализира неврохирургично лечение на епилепсията и е асистент по неврохирургия в Клиниката по неврохирургия на Медицинския факултет Charite в Хумболтовия университет в Берлин под ръководството на проф. д-р В. Р. Ланкш. В края на 1996 г. полага изпит за специалност пред Лекарската камара в Долна Саксония и става асистент в Клиниката по неврохирургия на държавната болница в Брауншвайг при проф. д-р В. П. Золман. От края на 90-те години до средата на 2007 г. работи там като неврохирург, завеждащ на Отделението по неврохирургия и главен отговорник за персоналната политика на клиниката. Носител е на MasterCertificate на Германското дружество по гръбначна хирургия. През 2006 г. придобива титлата „доктор на медицинските науки". До октомври 2024 г. е директор на Клиниката по неврохирургия към Военната болница в Берлин. Полковник е от германската армия. Участвал е в 3 мисии на NATO - ISAF в Афганистан. Носител е на Ордена на НАТО и на бронзовия Орден на германската армия.

