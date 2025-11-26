Български лекарски съюз: Активирането на достъпа до еЗдраве трябва да става навсякъде

От Българския лекарски съюз излязоха с позиция във връзка с предложението общопрактикуващите лекари да предоставят достъп до електронните здравни записи на гражданите в НЗИС през еЗдраве, предложено в Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г., съгласно което активирането на достъпа ще се извършва еднократно по искане на пациента, а затова личните лекари ще получават по 5 евро.

Ето какво пише в позицията:

Съсловната организация научи за предвижданата промяна след публикуването на предложенията по Законопроекта за бюджет на Касата за 2026 г., направени между първо и второ четене. Въпреки това подкрепя идеята и потвърждава последователната си политика за осигуряване на прозрачност на процесите в здравеопазването.

С оглед на по-ефективното разходване на средствата в системата, постигането на по-широкообхватен контрол чрез по-голям брой активирани профили на еЗдраве, обаче предлагаме в процесът по активиране на достъпа да бъдат включени всички лечебни заведения, а не само общопрактикуващите лекари. Така от една страна ще се осигури по-голям обхват на активирани профили и ще се гарантира равнопоставеност и по-широко приложение на мерките за прозрачност в системата на здравеопазването.

От БЛС по-късно излязоха и с втъра позиция относно подкрепата на младите кадри в системата.

Ето пълния текст:

Във връзка с предложените в Законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. механизми за целево финансиране на възнаграждения на лекари без придобита специалност и специалисти по здравни грижи в държавни и общински лечебни заведения, Български лекарски съюз отчита ясно изразено недоволство, както сред младите бъдещи колеги, така и сред останалата част от медицинското съсловие. Предложените промени пораждат обосновани притеснения относно баланса и принципите на справедливост в системата. Различието в подхода на финансиране създава усещане за несправедливост и напрежение между различните участници, ангажирани в процесите на здравеопазването и реално подменят установения модел за финансиране на болниците в страната.

Не на последно място, промените напълно игнорират нуждите и усилията на младите лекари и специалисти по здравни грижи, работещи в първичната и специализираната извънболнична помощ. Пренебрегването на този сегмент от системата създава допълнително напрежение и подкопава доверието в цялостната политика на разпределение на публичните средства.

Български лекарски съюз е уверен, че настоящата здравна система осигурява добри възможности за кариерно развитие след придобиване на специалност на лекарите в България. В същото време споделяме тревогата на младите лекари от липсата на сигурност за тях и специалистите по здравни грижи от липсата на добър сигурност в началото на професионалния им път. За съжаление, в настоящия момент, те получават доста по-ниски възнаграждения в сравнение с други професии, които не изискват висока квалификация и образование.

В същото време лекарите и специалистите по здравни грижи в цели региони у нас се намират в трудно положение, като не могат на принципа на конкуренцията и търсенето да заработят достойни възнаграждения поради обезлюдяването на регионите и липсата на население.

Считаме, че държавата трябва да се съсредоточи върху целево подпомагане на идентифицираните проблеми: подсигуряване на достоен старт и сигурност на младите лекари и специалисти по здравни грижи, както и подкрепа за лекарите и специалистите в райони, където това е необходимо.

Български лекарски съюз предлага: за младите лекари - целенасочена подкрепа през първите години на тяхната кариера по време на специализацията им, а за специалистите по здравни грижи - през първите пет години от професионалната им дейност. По отношение на колегите от по-слабо развитите региони, предлагаме държавата отново да насочи определен ресурс и целево да финансира възнагражденията на всички участници в системата на здравеопазването там. Подобна политика не само ще осигури достойни условия за работа на медицинските кадри, но и ще гарантира кадрово териториално покритие за населението.