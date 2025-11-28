Нужда от лечение, а сте на почивка? Може да помогне всеки личен лекар, сключил договор със здравната каса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НЗОК заплаща до 2 прегледа на здравноосигурен, който не е от пациентската листа на джипито

За преглед при общопрактикуващ лекар от друг район е нужна само лична карта, при дентален специалист носете и здравна книжка

Почивката е най-чаканото време, но и тогава може да се наложи да търсим медицинска помощ. Знаете ли към кого да се обърнете в такъв случай?

Можете да ползвате инцидентно медицинска помощ (ако състоянието е спешно, трябва да потърсите Бърза помощ), като се обърнете към всеки общопрактикуващ лекар, който има сключен договор с НЗОК. Здравната каса заплаща до два прегледа на едно здравноосигурено лице, което не фигурира в пациентската листа на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), но има избран личен лекар на територията на друг здравен район.

Може ли ОПЛ да ни издаде направление за специалист или хоспитализация?

Личният лекар, извършил прегледа на здравноосигуреното лице от друг здравен район, при необходимост може да издаде "Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение" и "Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури".

Може ли да издаде рецепта?

Да, при необходимост той предписва лечение, за което издава и рецепта.

А ако имаме нужда от болнично лечение?

Когато вашето здравословно състояние налага болнично лечение, може да бъдете насочен към болница с направление за хоспитализация, издадено от личния лекар. За престоя в болницата заплащате 1 лв. потребителска такса за всеки ден болничен престой, но за не повече от 10 дни в годината.

Какви здравни документи трябва да носим, докато сме на почивка?

Когато посетите общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК, не е необходимо да му представяте здравноосигурителната си книжка - това изискване вече отпадна. Нужни са ви само лични документи, за да удостоверите вашата самоличност. Ако отидете при лекар по дентална медицина обаче, е задължително да я носите, за да може той да нанесе в нея денталните дейности, които е извършил по здравна каса.

Колко трябва да заплатим?

При инцидентното посещение при общопрактикуващия лекар здравноосигурените лица заплащат само потребителска такса в размер на 2,90 лв. Ако ви поискат допълнително заплащане за оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение, трябва да изискате финансов документ за платените суми. Ако смятате, че са нарушени правата ви на здравноосигурени, може да подадете жалба през РЗОК или НЗОК, като приложите копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако останем за по-дълго време, може ли временно да сменим личния си лекар?

Лицата, временно пребиваващи за срок от един до пет месеца извън здравния район, в който е постоянният избор, могат да направят временен избор с регистрационна форма за временен избор.

Можем ли да направим временна смяна онлайн?

Пациентът може да изпрати на избрания от него личен лекар регистрационна форма за временен избор чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.

Трябва ли да уведомим постоянния си лекар за временната смяна?

НЗОК няма изисквания здравноосигуреното лице да уведомява "постоянния си лекар за временната смяна".

Как става връщането при постоянния личен лекар?

При изтичане на срока на временния избор на общопрактикуващ лекар последният постоянен избор на джипи се възстановява автоматично.

Ако ни предстои почивка в чужбина, какви документи трябва да носим със себе си?

При краткосрочни пътувания, като например екскурзии и почивки в ЕС, ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), Конфедерация Швейцария и Великобритания, всеки здравноосигурен трябва да разполага с валидна европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Тя важи също за Република Сърбия и за Северна Македония.

Какви възможности за лекарска помощ дава ЕЗОК?

ЕЗОК дава право на достъп до спешна и неотложна медицинска помощ в лечебни заведения и лекарски практики, имащи сключен договор с местен здравноосигурителен фонд. Обхватът на медицинската помощ се определя от лекуващия на място лекар.

Каква е разликата между ЕЗОК и удостоверението за временно заместване?

ЕЗОК е карта (пластика), която се издава в рамките на 15 календарни дни за 1 г. за пълнолетни граждани, за 10 г. или до изтичане на пенсионното (телково) решение за пенсионери, както и за период от 5 г. или до навършване на пълнолетие за лица под 18-годишна възраст. Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) се издава на хартиен носител за срок до два месеца от датата на издаване. Служи, когато здравноосигуреното лице не разполага с ЕЗОК или когато се налага спешно заминаване, без да може да се изчака срокът за издаване на ЕЗОК.

Безплатна ли е ЕЗОК?

ЕЗОК е безплатна за всички здравноосигурени лица до 18 г. и пенсионери.

Кой може да получи ЕЗОК от пунктовете на подаване на заявление?

Първа инвестиционна банка (ПИБ) няма ангажимент да доставя ЕЗОК до адрес на получателя. Издадената карта се получава от лицето/упълномощеното лице чрез дистрибуторския център на ПИБ, в който е подадено заявлението.

За получаване на готовата ЕЗОК от упълномощено лице се изисква нотариално заверено пълномощно с изричен текст за получаване на картата - представя се в оригинал за сверяване на правата и данните, а оригинал или копие със заверка "Вярно с оригинала" се прикрепя към заявлението. Нотариална заверка на пълномощното не се изисква само когато упълномощителите: съпруг/съпруга или родител/пълнолетно дете (представя се в оригинал пълномощното и акт за брак или акт за раждане или друг документ, удостоверяващ връзката съпруг/съпруга или родител/пълнолетно дете за сверяване на обстоятелствата, правата и данните) или когато се използва адвокатско пълномощно.

При заявяване на административната услуга по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) попълненото заявление за ЕЗОК може да изпратите до избрана от вас районна здравноосигурителна каса (РЗОК) или до Централното управление (ЦУ) на НЗОК, като задължително посочите един от начините за получаване на картата, отбелязани в заявлението - в ЦУ на НЗОК/РЗОК по ваш избор или на конкретен пощенски адрес. В случай че желаете да получите картата на посочен от вас адрес чрез куриер, разходите по доставката са за ваша сметка.

Услугата е достъпна на интернет страницата на НЗОК - рубрика "Е-услуги" – "Издаване на ЕЗОК като е-административна услуга чрез egov.bg".

