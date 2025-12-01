В последните години науката все по-уверено поглежда към онова, което някога звучеше като фантастика — как да забавим остаряването, без да жертваме естествените процеси в тялото. Две съставки обаче се открояват на сцената като „златната двойка“ в битката с времето - транс-ресвератрол и никотинамид – предшественик на жизненоважната молекула NAD+.

Суперкомбинацията е абсолютен хит сред населението в Япония и Южна Корея, където се прилага включително и по лекарско предписание като подмладяваща терапия.

Транс-ресвератрол е мощен антиоксидант, извличан от червено грозде и японска фалопия. Познат е с ефекта си върху дълголетието и здравето на сърцето. Никотинамид — прекурсор на NAD+, молекула, без която митохондриите ни — „енергийните станции“ на клетките — не могат да функционират правилно.

С възрастта нивата на NAD+ намаляват драстично, което води до хронична умора, влошена памет, отслабена имунна система и по-бавно възстановяване. Синергията между транс-ресвератрол и NMN обещава „рестарт“ на този биологичен спад.

Ползите за здравето, потвърдени от науката са по-ясна мисъл и добра памет, особено при хора над 40 години, подобрена сърдечно-съдова система благодарение на ресвератролът, които укрепва стените на кръвоносните съдове и намалява възпаленията. Препоръчва се най-вече при хора след 35-годишна възраст, когато тялото започва да усеща първите признаци на стареене.

Изследване в PubMed сочи, че транс-ресвератролът може да намали оксидативния стрес и клетъчната смърт при модели на болестта на Паркинсон, а друг анализ показва, че антиоксидантната му активност превъзхожда дори тази на витамините C и E. Изследване в Cell Metabolism пък посочва, че Никотинамид рибозидът подобрява митохондриалната функция и чревната микробиота, като повишава нивата на NAD+ в организма.

