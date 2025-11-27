СЗО-Европа: 106 000 са заразените с ХИВ, диагнозите се поставят прекалено късно

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заразяването с ХИВ често се диагностицира и лекува твърде късно в Европа, показва публикувано днес проучване, цитирано от ДПА.

Според резултатите 54% от диагнозите през 2024 г. са поставени твърде късно, поради което не са получили оптимално лечение.

Съвместният доклад на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) и европейския офис на Световната здравна организация (СЗО) беше публикуван преди Световния ден за борба със СПИН в понеделник.

Нарастващият брой неоткрити случаи застрашава набелязаната цел до 2030 г. СПИН да бъде премахнат като заплаха за общественото здраве, предупредиха базираните съответно в Стокхолм и Копенхаген ЕЦПКЗ и СЗО-Европа.

Близо 106 000 души са диагностицирани с ХИВ през 2024 г. в района, за който отговаря СЗО-Европа, съобщава БТА. Той обхваща 53 страни, включително извън ЕС, до централна Азия.

В Европейската икономическа зона, която включва ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, са диагностицирани 24 000 случая, 48% от които твърде късно.

Двете институции призоваха за по-цялостно тестване за ХИВ и по-добър достъп за самостоятелно тестване, като твърдят, че целта за 2030 г. е постижима, но само ако европейският регион навакса пропуските в тестването още сега.

По данни на ООН около 1,3 млн. души по света са се заразили с ХИВ през 2024 г. Вирусът причинява СПИН, ако остане нелекуван.

Съгласно данните, в края на 2024 г. хората, които живеят с ХИВ, са били 40,8 милиона, като над три четвърти от тях са имали достъп до лекарства за борба с вируса. Около 630 000 души са починали от СПИН.