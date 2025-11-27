Медици от ВМА разговаряха с хиляди ученици за вредата от наркотиците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) продължават участието си в националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) срещу употребата на опасни вещества. Поредната среща се проведе в Националния учебен комплекс по култура с лицей с изучаване на италиански език и култура. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Десетки ученици се срещнаха с доц. Людмила Нейкова – началник на Клиниката по спешна токсикология на ВМА, която представи реални случаи от своята практика и говори открито за последиците от употребата на наркотици и т.нар. „модерна дрога".

Участието на ВМА в кампанията вече е достигнало до над 3000 ученици в различни части на страната. Целта е да се предостави достоверна информация и да се насърчат младежите да вземат информирано решение – живот без зависимости.

ВМА винаги е отстоявала национално отговорна позиция, подкрепяйки проекти и инициативи, насочени към здравето, безопасността и бъдещето на децата и гражданите на България.

Мечтайте смело, поставяйте си високи цели и вложете енергията си в постигането им, а не в опасни моди и употреба на веществата, които никога не водят до нищо добро, каза пред седмокласниците Стойка Кръстева, олимпийска, световна и европейска шампионка по бокс.

Виждаме с очите си колко е важно младите да чуят истината директно от специалистите. Чрез открит диалог и достоверна информация можем да ги предпазим от опасностите на наркотиците и модерните зависимости, коментираха от ДАЗД.

Кампанията продължава в национален мащаб. А специалистите са категорични:

- Еднократната употреба може да доведе до тежки интоксикации.

- Синтетичните наркотици са непредвидими и особено рискови.

- При съмнение за употреба – незабавна медицинска консултация.