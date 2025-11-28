Д-р Пламен Латев: Напомням на всеки с лични съобщения, че е време за преглед

Познавам млади колеги, които работят без пари, само и само да специализират. Това има ли го в другите професии, пита медикът, който е обявен за най-добрия семеен лекар в България за 2005 г. , извършил профилактика на 5579 пациенти през 2024 г.

"Доверието между лекар и пациент е голямата награда за мен. То отразява благодарността към нас. Има ли доверие, няма нужда от думи."

Това каза пред "24 часа" д-р Пламен Латев от Павликени, след като бе отличен със специален плакет от министъра на здравеопазавнето доц. Силви Кирилов на 15-ата церемония на "Лекарите, на които вярваме". Темата тази година бе "Профилактика 360 градуса: превенция през целия живот", а д-р Латев е един от рекордьорите с извършени 5579 профилактични прегледа за 2024 г. и 4628 до септември тази година.

"Това е непостижимо за един сам лекар, защото в моята практика работим няколко лекари. Моя е честта да ги организирам - коментира д-р Латев. - Работим много. Това, което тази година ми позволява да се справям все по-добре с профилактиката, е, че чрез платформа изпращаме до всеки един пациент персонализирано съобщение с името му. Това е напомняне, че е време за преглед. Хората са много доволни. Някои признават, че ги хваща срам, защото са получили две съобщения, станало им е неудобно и идват. Но още преди тази система канехме пациентите по всякакъв начин - по телефона, чрез близки и с писмени покани, които разнасяхме. Този успех сега е политика, водена с години."

Д-р Латев е сред най-уважаваните медици в Павликени, където през 2000 г. с началото на здравната реформа започва работа като общопрактикуващ лекар. В листата му са 8360 пациенти - от града и селата наоколо, има и много деца. Над 85% от записаните осигурени пациенти над 18 г. годишно минават профилактичен преглед.

Завършил е медицина в МУ - Плевен. Има придобити специалности по вътрешни болести, обща медицина и трудова медицина. Започва своята кариера в далечната 1990 г. в Бутово. После влиза в системата на Спешна помощ. Работил е също в местната болница в Павликени, след това в Сухиндол и Недан.

През 2005 г. медикът получава приз за най-добър семеен лекар на България, а през 2021 г. също така бе отличен от здравното министерство за най-широко обхващане с ваксинопрофилактика по повод пандемията от COVID-19.

"В ежедневните ми разговори с пациенти апелирам за профилактика. Хората все повече се убеждават, че е за тяхно добро - сигурен е д-р Латев. - В България профилактиката като обемна дейност (какво съдържа прегледът) по мое мнение е най-добрата в Европа. Тоест обхваща най-много дейности и се прави скрининг на най-много болести - социалнозначими, ракови заболявания, диспансерни заболявания. Разбира се, винаги може и още."

Д-р Латев има и присъдена степен "доктор по медицина" с дисертационен труд "Мениджмънт на сърдечносъдовия риск в общата медицинска практика със системата SCORE", МУ - Пловдив, 2022 г.

Той не е наследил лекарското призвание от някого и е първият в семейството, посветил се на медицината, но не и последният. Синът му Александър върви по неговите стъпки.

"Моите родители ме насочиха към тази професия. Може би са видели потенциала у мен. Но решението бе мое. И никога не съм съжалявал за него - категоричен е д-р Латев. - Синът ми също е вече пета година лекар. Той първо пое по друг път и две години учи икономика, след което се отказа и избра медицината. Смятам, че се развива добре. Работи и преподава. Много ми помага."

Според него най-важен е примерът, който един родител дава на детето си. Така е възпитаван и неговият син. А житейските уроци сами следват един след друг.

Д-р Латев преподава на студенти в специалност "Медицина" (факултет "Медицина") българоезиково и англоезиково обучение по дисциплината "Обща медицина" в МУ - Плевен.

"Много е важно общопрактикуващите действащи лекари да преподават. Не са такива всички преподаватели, което е нормално, защото е трудно да се отделя време. Ето и аз съм успял тази година, защото моят син дойде да ми помага - обяснява специалистът. - Доволен съм от срещите със студентите. Стремя се да ги науча на отговорността, която е задължителна в нашата професия."

Неговите наблюдения показват, че днес в сравнение с времето, в което той е бил студент, може би финансовият стимул на младите да се насочват към медицина е по-голям, но не е основен фактор.

"Нормално е всеки един завършил да работи за пари и да търси сравнително добро заплащане - казва д-р Латев. - При лекарите винаги е най-важна обаче реализацията и копнежът да работиш това, което искаш, на най-високо ниво. Познавам лекари, които работят безплатно, само и само да могат да специализират. Това има ли го в другите професии?!"

Според д-р Латев тайната на добрия личен лекар се крие в правилната комуникация с пациента.

"У нас такава се изучава само в Медицинския университет в Плевен, а е от първостепенна важност. Да не говорим, че ние много често имаме работа с трудни, неразговорливи, нервни и дори психично болни пациенти. Трябва да се намери език с всички. Опитът ми помага. Има си начини и техники. Комуникацията започва като невербална още от обстановката, посрещането, погледа. На нас, личните лекари, ни помага това, че познаваме пациентите си много. Познаваме семействата, рода им, болестите им. На повечето от тях. И още с влизането знаем за какво е дошъл човек. Така се работи бързо. Щом веднъж спечелиш доверието на пациента, всичко друго е лесно. Но това става с комуникация."