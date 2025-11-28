Национална здравно-информационна система трябва да може да групира данни за здравния статус на хората по общини, по области и по диагнози.

Д-р Димитър Петров е роден през 1961 г. в Търговище. Диплома за висше образование получава в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна през 1987 г. Има магистърска степен по здравен мениджмънт от НБУ в София от 2002 г. Специализира вътрешни болести през 1992 г.,а после кардиология и ехокардиография в МУ-София. Народен представител е в 38-ото НС, член на парламентарната комисия по здравеопазване. Директор на НЗОК през 2003-2004 г., а между 2015 и 2017 г. е неин подуправител. Зам.-министър на здравеопазването в два служебни кабинета.

- Направихте пионерски анализ на здравно-демографското състояние на община Етрополе. Коя е причината, имаше ли нещо тревожно, д-р Петров?

- Общината е инициатор, защото е заинтересована да го направи, за да види има ли тенденции и фактори, които специално влияят върху здравословното състояние на хората, и ако има да предприеме действия за подобряване на ситуацията.

- Етрополе се приближава по повечето здравни и демографски показатели до средните нива за Софийска област. На какво се дължи?

- Всъщност този е сред основните изводи от анализа за Етрополе, който направих. И не само по отношение на заболеваемост. Демографският профил на община Етрополе по раждаемост, смъртност, естествен прираст на населението е отрицателен, както навсякъде, и в този смисъл сходен с този в София област. Това води до извода, че няма нищо извънредно, което да действа на територията на общината и да прави профила й различен от този на областта.

- Всъщност положителна тенденция ли е това?

- Да, защото ако имаше завишени някакви други показатели при едни и същи демографски, би трябвало да се търсят някакви причини за това.

В случая по-добри демографски показатели по смъртност има например в Долна Баня, където населението е доста по-младо, също в Правец. И двете общини са първенци по раждаемост, както показват данните.

Докато в Етрополе два изходни параметъра са еднакви, затова след това и последствията са еднакви. Означава, че действат общо взето сходни процеси, без разлики.

- Етрополе според вашия анализ е сред малкото общини, в които се наблюдава леко повишаване на средната продължителност на живота след пандемията. Чий е приносът?

- Не е само Етрополе. Средната продължителност на живота В България се е увеличила с около 3-4 години. От 2000 г. насам отчитаме, че е около 76 години, макар че това е доста под средната продължителност на живота в ЕС, която вече е над 80 години.

Тенденцията продължителността на живота да е около 76 години у нас е по-скоро в големите градове, където действат други процеси. В някои по-малки общини като Етрополе продължителността на живота също се повишава за разлика от други подобни.

- От графиките също така се вижда, че има общини с по-висока смъртност и други с по-ниска. Извън общата тенденция в София и областта, където пикът в пандемията беше през 2021 и 2022 г., а в Етрополе, както твърдите, пикът е изнесен през 2023 г. Има ли други причини, които да обясняват тази статистика? Казвате например, че хората не са ходили на лекари в този период.

- Хората са посещавали лекар, но имаше многократно ограничение в плановия прием и в болниците, и в извънболничната помощ. А някои хора сами се отказаха да посещават лекар, страх ги беше да не се заразят. Това ставаше по-често през първата година от пандемията - през 2020 г.

Според мене това вероятно е довело до недиагностицирани навреме заболявания, включително онкологични и до влошаване на здравето на хронично болни. А по самите данни за Етрополе личи, че този процес е изнесен, както казах, през 2023 г. А това означава, че освен самият пик на заболеваемостта и смъртността от COVID, през 2023 г. са изнесени и другите заболявания, свързани с него - сърдечносъдовите и особено тези на дихателната система и онкологичните. Вероятната причина е, че общината е малко по-изолирана.

- Как обяснявате факта, че при джипитата в Етрополе са се записали над 15% повече хора през 2024 г., отколкото са жителите на самата община? Питам ви, защото посочвате в анализа си, че това влияе на статистиката за заболеваемостта в общината.

- Да, вярно е, че практически всички данни трябва да се редуцират със 17%, за да отразяват реалното положение със заболеваемостта. А предполагам, че по-големият дял записали се при джипитата в община Етрополе са хора в трудоспособна възраст, работещи и техните деца до 18 години. Повече са с 15%, защото в Етрополе има сравнително добре развита система в доболничната помощ и най-много джипита в сравнение с 9-те общини, които сме анализирали. Тук има специалисти, медицински център, има и болница.

Друга причина е, че това може да са хора, които работят на територията на общината и са решили, че е по-удобно да се запишат тук, ако идват всеки ден или живеят тук временно.

Следващо обяснение може да е по-добрата наситеност с лекари и опитни медици в етрополската община. Там има свободен избор, хора от цялата страна могат посещават кабинетите им, а и навсякде, където поискат. Системата го позволява. Това обаче се отразява на данните.

- Озадачаващо е, че жителите на община Долна баня, която е с по-младо население, са с най-висок дял новооткрити болести на дихателната система. Каква е причината?

- Това и мен първоначално ме озадачи. Проучих и излезе, че в Долна баня работят или са приходящи много добри и много търсени колеги педиатри. Проследихме конкретни данни специално през ревизията, че при тях идват хора от други съседни общини, включително от Самоков.

- Любопитно е, че в общините Мирково, Пирдоп и Челопеч по-характерни са болестите на кръвообръщението. Имате ли обяснение?

- Тези данни обаче са малко несигурни. В тези общини живеят по 1500-2000 човека. И ако да речем говорим за смъртност, такива случаи са 20-30 души годишно.

Ако обаче минем на ниво причини за смъртност, например от болести на дихателната система, това биха били около 5-6 човека. Само че една година те може да са 4, друга да станат 6, трета да са 8, четвърта да са двама, което дава големи отклонения и не много достоверни данни при сравнение на годишна база.

За да са по-точни данните, трябва да се вземе един по-дълъг период, например 10-годишен, за да има достоверна база за сравнение. Затова си мисля, че отклоненията в малките общини са в рамките на статистическата грешка.

А и населението в Мирково и Пирдоп е по-възрастно от това в Челопеч. При подобен профил обикновено се увеличава онкологичната и сърдечносъдовата заболеваемост, тъй като застрашените стават повече на тази възраст.

- Вие сте дългогодишен ръководен здравен експерт. Кое според вас би допринесло за по-голяма яснота в статистиките за здравния статус на населението?

- Ако трябва да се направят кардинални промени, в национална здравно-информационна система трябва да влизат със съответните кодове ЕГН, за да може да се групират хората по общини, по области, по диагнози. Най-голяма готовност да направи това има здравната каса. Тя и в момента може да ги идентифицира в някаква степен, но това не е това предназначението й. Това трябва да е текущ процес - още в момента на прегледите и на констатиране на състоянието тези данни да влизат в системата.

За съжаление, от днешната система не може да се извади какво показват кръвните изследвания на човек в рамките на 20 години. Не може да се проследят стойностите примерно на неговия хемоглобин в хронологичен вид за този период. Това може да го направи всяка лаборатория, но само за тези, които са се изследвали в нея.

Вторият проблем е раковият регистър. Имахме проект за такъв регистър още през 2015 г. с всякакви данни. Но тук не говорим за прост регистър, а за такъв, който да отчита около 100 показатели, включително данни за фази на заболявания, за да има пълна проследимост, включително и на терапиите, които се дават в първа, втора и трета линия.

В момента данни за онкоболните на две общини по никакъв начин не могат да се извадят. Причината е, че онова, което регионалната здравна инспекция събира, са отчетените данни от лечебни заведения. Те обаче не съвпадат с населението на общината, в което са отчетени, защото в едно лечебно заведение в дадена община има пациенти, които идват от други общини, а пациенти от тази община пък ходят в трети. Сигурно се досещате, че по-високоспециализирана помощ от хората в тези общини обикновено се търси в София, което не се отчита по никакъв начин в тази система.

С други думи, цялата система за здравна статистика е направена така, че на национално ниво е общо взето достоверна, защото събира данните от всички лечебни заведения. Но не може да се проследи развитието на дадено заболяване или показател на регионално, още по-малко на общинско ниво.