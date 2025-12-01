Проф. Дудов: Липсват национални скринингови програми за рак, затова правете профилактика (Видео)

Един от най-уважаваните български онколози - проф. д-р Асен Дудов, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Аджибадем Сити Клиник“ и председател на Българското онкологично научно дружество, гостува в здравния подкаст „Докторе, кажи“ на „24 часа“. В разговора той постави силен акцент върху рака на простатата и наблегна на един ключов факт, който често остава неразбран:

„Ракът не трябва да звучи като присъда. Особено в ранните стадии повечето форми - и най-вече ракът на простатата, са отлично контролируеми и лечими. Едно единствено годишно кръвно изследване може да насочи мъжа към не просто лечение, а към излекуване.“

Проф. Дудов подчерта, че заболеваемостта в България не е по-висока от тази в Европа. Основният проблем е друг - липсата на национални скринингови програми, които да откриват болестта навреме. Но дори без такава политика, личната профилактика остава в ръцете на всекиго. Веднъж годишно се прави PSA туморен маркер, който се предлага от всяка лаборатория.

В подкаста той говори и за мита, че „младите се разболяват повече“, за това защо ранната диагностика е решаваща и как стигмата около рака постепенно отстъпва място на знанието.

Ако искате да разберете какво всъщност представлява профилактиката, кога да се изследваме и кои са най-модерните терапии днес, гледайте целия епизод на „Докторе, кажи“. Това е разговор, който може да промени нечий живот.

Епизодът се излъчва със съдействието на Байер.