ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коледни подаръци за всеки – бързо, достъпно, магич...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/21803606 www.24chasa.bg

Проф. Дудов: Липсват национални скринингови програми за рак, затова правете профилактика (Видео)

2096

Един от най-уважаваните български онколози - проф. д-р Асен Дудов, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Аджибадем Сити Клиник“ и председател на Българското онкологично научно дружество, гостува в здравния подкаст „Докторе, кажи“ на „24 часа“. В разговора той постави силен акцент върху рака на простатата и наблегна на един ключов факт, който често остава неразбран:

„Ракът не трябва да звучи като присъда. Особено в ранните стадии повечето форми - и най-вече ракът на простатата, са отлично контролируеми и лечими. Едно единствено годишно кръвно изследване може да насочи мъжа към не просто лечение, а към излекуване.“

Проф. Дудов подчерта, че заболеваемостта в България не е по-висока от тази в Европа. Основният проблем е друг - липсата на национални скринингови програми, които да откриват болестта навреме. Но дори без такава политика, личната профилактика остава в ръцете на всекиго. Веднъж годишно се прави PSA туморен маркер, който се предлага от всяка лаборатория.

В подкаста той говори и за мита, че „младите се разболяват повече“, за това защо ранната диагностика е решаваща и как стигмата около рака постепенно отстъпва място на знанието.

Ако искате да разберете какво всъщност представлява профилактиката, кога да се изследваме и кои са най-модерните терапии днес, гледайте целия епизод на „Докторе, кажи“. Това е разговор, който може да промени нечий живот.

Епизодът се излъчва със съдействието на Байер.

Още здравни новини вижте тук
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Докторе, кажи

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България