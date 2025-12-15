Проф. Дудов: Роботизираната операция премахва простатата, без да уврежда сексуалните функции (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. д-р Асен Дудов, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Аджибадем Сити Клиник“ и председател на Българското онкологично научно дружество, гостува в подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“. В разговора той разяснява най-съвременните методи за лечение на рака на простатата и разликата в медицината спрямо преди 10-15 години.

„Днес роботизираната операция позволява да се премахне простатата изключително прецизно, като се запазват нервите за ерекция и контрол над урината. Вторият вариант е локалната лъчева терапия - брахитерапия, която също осигурява ефективно лечение с минимално въздействие върху околните тъкани“, обяснява проф. Дудов.

Той подчертава, че дори при напреднал рак съществуват модерни възможности за контрол и продължителен живот, включително биологични терапии, ендокринна терапия и химиотерапия.

Гледайте целия епизод на „Докторе, кажи“, за да разберете какви са днешните подходи за ранно и напреднало лечение на рак на простатата и защо изборът на подходящ метод е ключов за качеството на живот.

Епизодът се излъчва със съдействието на Байер.