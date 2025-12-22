Проф. Дудов: Биологичните терапии дават шанс дори при напреднал рак на простатата (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. д-р Асен Дудов, началник на Клиниката по медицинска онкология в „Аджибадем Сити Клиник“ и председател на Българското онкологично научно дружество, гостува в подкаста „Докторе, кажи“ на „24 часа“, а темата са раковите заболявания с фокус върху рака на простатата.

„Дори при напреднал рак съществуват биологични и радионуклидни терапии, които контролират заболяването дълги години и позволяват нормален живот“, казва проф. Дудов. Той разяснява също ендокринните лечения, хормоналните терапии и брахитерапията като съвременни подходи за ефективно лечение с минимални странични ефекти.

В епизода се обсъждат още ранна диагностика, роботизирани операции, радионуклидно лечение и контрол върху метастазите. Гледайте целия разговор, за да разберете как науката и технологията дават реални възможности за живот с качество, дори при напреднали стадии на заболяването.

Епизодът се излъчва със съдействието на Байер.