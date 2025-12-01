В наши дни много случаи на рак при деца могат да бъдат успешно лекувани, а децата да имат шанс да растат и да се радват на пълноценен живот. При ефективно лечение те могат да ходят на училище, да изградят кариера, да създадат семейство и дори да имат свои деца. В болници Acibadem в Турция вече повече от 30 години работят за тази цел – с опитни лекари като доц. Корай Ялчън, които посвещават всеки ден на това да помагат на децата и техните семейства да победят рака с най-висок стандарт на грижа.

Ракът в детска възраст е относително рядък, в сравнение с възрастните. Но за родител, чието дете получава такава диагноза, статистиката няма значение. Важното за него е да открие най-добрата възможна медицинска грижа и надежда за възстановяване. За щастие, надеждата днес е по-голяма от всякога, благодарение на значителния напредък в лечението на детски онкологични заболявания, казва детският онкохематолог доц. Корай Ялчън. Така например, гените допринасящи за развитие на рак вече са по-добре проучени и могат да бъдат таргетирани със специфични медикаменти. Хирургичните интервенции са по-прецизни, страничните ефекти от химиотерапията се овладяват по-добре, а съвременните терапии позволяват унищожаване на туморните клетки с минимално засягане на здравите тъкани.

Химиотерапията – ключов елемент в лечението на рак при деца

При много видове тумори в детска възраст, химиотерапията остава най-важният метод на лечение и се прилага почти във всички случаи. Въпреки това, иновациите в лечението на определени педиатрични онкологични заболявания днес позволяват някои пациенти да бъдат лекувани с таргетни терапии вместо с химиотерапия. И все пак, химиотерапията продължава да играе главна роля в детската онкология.

Добрата новина е, че децата обикновено толерират по-високи дози химиотерапия, което подпомага унищожаването на тумора. Това е възможно, защото детският организъм расте бързо и непрекъснато произвежда нови клетки. Затова, дори когато химиотерапията засяга здрави клетки наред с раковите, детският организъм има капацитета да се възстановява по-бързо. Това позволява да се прилагат по-високи и по-интензивни дози, отколкото при възрастни.

Докато при възрастните химиотерапията често се използва за контролиране на туморния растеж, при децата тя най-често има цел да доведе до пълно излекуване. Няма фиксирана възрастова граница за прилагане на химиотерапия в детска възраст, но дозите трябва да се изчисляват с изключителна прецизност. Те трябва да са достатъчно силни, за да унищожат раковите клетки, но безопасни за жизненоважните органи и здрави тъкани.

Решение ли е лъчетерапията? Кога е подходящият момент?

Благодарение на напредъка в радиотерапията, днес при много възрастни пациенти могат да се постигнат отлични резултати, дори без хирургия. При децата обаче използването ѝ е ограничено заради потенциалното влияние върху растежа и развитието. Затова внимателният подбор на пациенти е изключително важен при вземането на решение за лъчетерапия в детска възраст. Прилага се най-често при деца с мозъчни тумори. Ако е възможно, туморът първо се отстранява хирургично. След това необходимостта от лъчетерапия се преценява според състоянието на детето и цялостния лечебен план.

Един от най-дискутираните въпроси в детската онкология е на каква възраст едно дете може безопасно да премине лъчетерапия. Това решение зависи от няколко фактора – вида на тумора, как се влияе от други терапии и колко бързо прогресира. Например, ако туморът може да бъде овладян с химиотерапия, лъчетерапията може да бъде отложена до около 10-годишна възраст. При агресивни тумори обаче тя може да се наложи още на 3 години. При някои спешни случаи, когато туморът продължава да расте въпреки всички други терапии, понякога е необходимо да се приложи лъчетерапия дори по-рано. В крайна сметка, всяко решение се взема според индивидуалните нужди на детето.

Добрата новина е, че днес в Acibadem се използват най-съвременните технологии в лъчетерапията, които позволяват прецизно прицелване в туморите и защита на здравите тъкани. Тези апарати дават възможност да се приложат по-високи дози към самия тумор и по-ниски – към околните здрави структури, което значително подобрява локалния контрол. Особено при много малки деца, лечението може да се адаптира, като се използват по-ниски дневни и кумулативни дози, а облъчването се доставя с висока прецизност, за да се предпазят важните органи в близост. Така се минимизират острите странични ефекти и рискът от дългосрочни усложнения.

Трансплантацията на костен мозък може да бъде животоспасяваща

Когато всички други терапии не са достатъчни за лечение на рак в детска възраст, трансплантацията на костен мозък може да бъде животоспасяваща опция, посочва доц. Корай Ялчън. Тази процедура замества увредените кръвни клетки със здрави кръвотворни стволови клетки, които се вливат в организма на детето. До момента в Acibadem са извършени успешно над 1200 костно-мозъчни трансплантации на деца от цял свят.

CAR T-клетъчна терапия: Най-новото лечение на рак

Когато дори трансплантацията на костен мозък не дава резултат при някои случаи на лимфом и левкемия, може да се обмисли CAR T-клетъчна терапия. Този вид клетъчна имунотерапия подсилва способността на Т-клетките да разпознават и унищожават ракови клетки, обяснява детският онкохематолог. CAR T-клетъчната терапия е една от най-обещаващите съвременни онкологични терапии и в някои случаи може да предложи възможност за пълно излекуване. Acibadem е първият и единствен производител на CAR T-клетки в Турция и региона.

Предпазване на децата от странични ефекти по време на лечение

Във всеки случай е важно да се постигне баланс между ефективното лечение на рака чрез химиотерапия и запазването на нормалния растеж на детето, като се сведат до минимум страничните ефекти. Днес много от токсичните ефекти, свързани с химиотерапията, могат да бъдат предотвратени или ограничени с помощта на поддържащи медикаменти. Така например, при химиотерапия рутинно се прилагат лекарства, които предотвратяват потенциални увреждания на слуха, сърцето и пикочния мехур. Чести странични ефекти като гадене и повръщане също могат да бъдат контролирани с медикаменти, давани преди, по време или след лечението. По този начин острите и дългосрочните странични ефекти от химиотерапията могат да бъдат сведени до минимум.