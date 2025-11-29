ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вандали обърнаха контейнери и потрошиха коли до дв...

В навечерието на празника на ВМА: Медици с шеста чернодробна трансплантация

Снимка: Пресцентър на ВМА.

В навечерието на празника на Военномедицинска академия, който отбелязваме на 1 декември, беше извършена поредна чернодробна трансплантация в лечебното заведение – шеста от началото на годината, съобщават от пресцентъра на ВМА.

Донорът е 59-годишен мъж, а реципиентът – жена на 62 години.

Операцията продължи около 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационната програма във ВМА.

Съвместно с проф. Ивелин Такоров, началник на Първа клиника по коремна хирургия, те извършиха сложната интервенция. До нея се стигна след
донорска ситуация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", където на 28.11.2025 г. бе извършена експлантацията на черния дроб от екип, начело с д-р Иван Иванов.

Ръководството на Академията изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си
намират сили и великодушие да дадат живот.

Признателност за професионализма на десетките специалисти от ВМА, ангажирани с целия процес, както и към ИА „Медицински надзор" и УМБАЛСМ
„Н. И. Пирогов" за перфектната организация при реализиране на поредната чернодробна трансплантация.

Успешното развитие на трансплантационната програма не е въпрос на единични усилия, а резултат от последователна политика и дългогодишна
подготовка.

ВМА разполага с екипи, които поддържат 24-часова готовност за реагиране при всяка донорска ситуация, като доказва, че инвестициите в тяхното
обучение, модерната апаратура и вътрешната координация водят до реални, измерими резултати, съобщават още от лечебното заведение.

