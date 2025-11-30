Д-р Китов: Бяхме заложили 150% от средната работна заплата да бъде заплащането на млади лекари

"Дори да се съгласим с тези предложения за 260 млн. евро за младите лекари, то е в бюджета и е за една година, ние да прегласуваме всяка година. А ние бяхме заложили със закон да се регламентира, вместо през бюджета, 150% от средната работна заплата да бъде заплащането на млади лекари". Това каза в интервю пред БНР д-р Пламен Китов от организационния комитет на "Бъдеще в България".

Министерство на здравеопазването се опитва да промени Наредба 4 на МЗ за лекари от чужбина, които са учили по-малко от нас, но с няколко изпита да се приравнят дипломите им и да бъдат вкарани в системата, каза той.

Лекар обясни, че информацията му е от социалните мрежи и припомни, че действията отговарят на заканата на Тошко Йорданов от ИТН към младите лекари, да се внесат медици от чужбина за по-ниско заплащане.

"Няма да се отказваме и да спираме, докато исканията ни не бъдат чути и удовлетворени. Относно действията и бездействията на тези, от които зависи нашето по-добро бъдеще, какво направи МЗ? Ние водихме с тях разговори, опитвахме се да ни чуят и направят промени. И последното, което се опитаха да направят и са действия - промени в Наредба 4, лекари от чужбина, учили по-малко медицина, само с няколко изпита да бъдат приравнени дипломите им и вкарани в системата ни, за да се реши проблемът с кадрите. Вместо по-добри условия за българските лекари, те искат да си решат проблема с лекари от чужбина. Това е меко казано жалко", каза д-р Китов.

И е категоричен, че тази инициатива на МЗ и е част от недоволството на младите лекари.

Той обяви, че представители на "Бъдеще в България" ще бъдат на протеста за бюджета утре вечер: "А само за наш ще обсъдим, ще го обявим на нашата ФБ страница."

А защо не ги устройват тези 260 млн. евро, които управляващите обещаха да се предвидят в Бюджет 2026 заплати на младите лекари - да стигнат 1800 евро без специалност и 1500 евро за медицинска сестра?

"Първо отмениха законопроектите – нашия и два на опозицията, защото става така, че ще взимаме повече от нашите учители. А от ден първи казваме, че не го искаме и никога не сме го заявявали. После се опитаха тези пари да ги вкарат през увеличаване на цената на клиничните пътеки. Но това без истински промени, означава наливане на вода в кофа с пробито дъно. Но ние протестираме, че няма разписани механизми, как точно тези пари ще достигнат до младите лекари, до специалистите, до медицинските сестри? Без тези механизми, каква гаранция имаме, че утре една болница, като получи милиони от тези, няма да се повтори същото, което е до днес днешен?"

Според д-р Китов досегашните действия на управляващите

са "хвърляне прах в нашите очи, да ни заглушат". Младият лекар е категоричен, че "пътечната медицина" у нас не е ефективна:

"Когато парите по клинична пътека дойдат и няма разписан механизъм, кой, колко да получи, началникът решава кой, къде и за кого да отидат парите. В момента се случва и съм свидетел, за одобрена пътека при някой пациенти, не всички процедури и изследвания се правят реално. Но, за да е валидна пътеката се пише, че е направено, за да се изпълни. Това са само част от проблемите, които има."

Д-р Китов коментира и проблема със специализациите, конкурсите, "чиракуването в отделения, за да бъдат взети за специализанти" и накрая получават – "съжаляваме, но мястото е заето".

"Мястото е заето от определен човек с връзки или на други места трябва да дадеш определена сума пари, която е немалка, буквално да си платиш, за да специализираш. Не е правилно това, нито да се трудиш няколко години и да ти кажат – "колега, мястото е заето и не можем да те вземем", коментира младият лекар.

Представителят на протестиращите млади лекари заяви, че не протестират само пари:

"Искаме промени точно в тези порочни практики за специализацията, промени в самия конкурс за зачисляване на специализация, после и промени в самата специализация. Всички тези неща остават на заден план, а те са част от нашите искания и борба и не срещаме подкрепа от страна на МЗ."

Д-р Китов сподели личното си мнение, че "сега системата - тази пътечна медицина не работи и трябва да се мисли за промени".