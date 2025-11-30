Ограничаването на социалните медии за седмица подобрява менталното здраве, показва проучване

За много млади хора социалните медии са мястото, където преминава животът им – приятелства, новини, стрес, всичко се развива на един екран, пише ЮПИ, съобщава БТА. Ново проучване показва, че ограничаването на използването на социалните медии дори за седмица може да помогне за облекчаване на тревожността, депресията и проблемите със съня.

Учени са проследили 295 млади хора на възраст между 18 и 24 години, които се съгласили да ограничат използването на социални медии за седем дни. На всеки участник били платени 150 щатски долара, за да участва в проучването. За целта младите хора намалили времето, прекарано пред екраните в социалните платформи от около два часа до 30 минути дневно.

След приключването на седмицата, участниците попълнили анкета за психическото си здраве. Учените установили, че средно симптомите на тревожност са намалели с 16,1%, на депресия- с 24, 8%, а на безсъние били 14,5% по-малко.

Проучването, публикувано в JAMA Network Open, показало най-значимо подобрение при хората, които имали по-сериозни симптоми на депресия.

Участниците обаче не съобщили за промени в чувството за самота.

Съавторът на изследването д-р Джон Торос, доцент по психиатрия в Харвардското училище по медицина в Бостън, каза за „Ню Йорк таймс", че отказването от социалните медии не трябва „да бъде на първа линия или единствена форма на помощ". „Ако се борите със състояние, свързано с менталното здраве и вече се лекувате, вероятно си струва да експериментирате и да видите дали намаляването на социалните медии ще ви помогне да се чувствате по-добре", казва той.

Той предупреди, че резултатите не са гарантирани за всички. Някои участници са се почувствали много по-добре, докато други са забелязали само малка промяна.

„Средните резултати са окуражаващи, но те определено не показват пълната картина, тъй като разликите бяха огромни", добави той.

Една от причините е, че изследването не е било на случаен принцип. Вместо това, хората доброволно са се съгласили да участват, което означава, че те вече са изпитвали подобрения преди проучването.

„Субектите са знаели как се очаква да се държат и вероятно просто са променили отговорите си съответно това", казва за „Ню Йорк таймс" Кристофър Фергюсън, професор по психология в Стетсънския университет в Деланд, щата Флорида, който не е участвал в проучването.

Други експерти обаче са на мнение, че резултатите добавят полезна информация към продължаващата дискусия за социалните медии и психическото здраве.