Прободен с нож в сърцето, спасен в ,Сърце и Мозък'

Екип от кардиохирурзи, гръдни хирурзи, реаниматори и специалисти по образна диагностика в ,Сърце и Мозък' Плевен спасиха 44-годишен мъж от Ловеч с прободна рана на предна гръдна стена в ляво и дясно.

Линейката на Бърза помощ докарва пациента в тежко състояние около 2 часа след полунощ в спешното приемно отделение на болницата, след като е бил отказан прием в друга болница в Плевен поради липса на дежурен екип. За минути е сформиран екип от кардиохирурзи, гръден хирург, реаниматор и специалист по образна диагностика. След направения скенер се установява рана на сърдечния връх, травматичен хемоперикард и левостенен хемоторакс.

„Заедно с д-р Борис Борисов, гръден хирург, взехме решение да поставим дрен в лява плевра и да го оставим под наблюдение в кардиореанимация", информира д-р Александър Георгиев, кардиохирург в ,Сърце и Мозък'.

„Днес той е екстубиран, с кислородна маска на малък поток", информира д-р Зарко Йорданов, анестезиолог в кардиореанимация.

Благодарение на безотказната и бърза реакция на дежурния екип в Спешно приемното отделение на ,Сърце и Мозък', своевременното сформиране на екип от хирурзи, рентгенолози и реаниматори, не се е стигнало по-тежък кръвоизлив в белия дроб и спиране на дишането.

