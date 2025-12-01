ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Красимир Вальов е единственият кандидат да оглави пловдивската МБАЛ "Свети Мина"

Ваня Драганова

[email protected]

Д-р Красимир Вальов бе избран с внушително мнозинство за временен управител на МБАЛ "Св. Мина".

Двама са претендентите за ръководната позиция в Спортния диспансер

Временният управител на пловдивската общинска болница "Свети Мина" е единственият кандидат за титуляр в обявения от градската управа конкурс. Срокът за подаване на документи изтече на 29 ноември.

Д-р Вальов беше избран да ръководи здравното заведение до провеждането на конкурс на 6 ноември т. г., след като предишният шеф д-р Калин Калинов подаде оставка. Преди да поеме тази болница, изтъкнатият ортопед д-р Вальов е бил шеф на ДКЦ "Пловдив" и на Комплексния онкологичен център. 

Двама са кандидатите за ръководната позиция в Спортния диспансер - д-р Деан Бацелов и д-р Енчо Енев.

Д-р Ралица Спасова пък е подала документи да стане титуляр управител на ДКЦ "Изток". Други заявления за този пост не са внесени. 

Предстои събеседване с конкурсната комисия. 

