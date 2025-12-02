За пореден път специалистите от УМБАЛ „Софиямед“ въвеждат последните иновации в медицинската практика у нас и екипът на Отделението по ортопедия и травматология вече рутинно предлага на своите пациенти имплантиране на индивидуални коленни стави (протези).

Иновативният съвременен метод за лечение на остеоартроза чрез индивидиализирана колянна става се прилага само в няколко лечебни заведения в страната.

В България, както и в световен мащаб, персонализираното протезиране на стави, се извършва с помощта на три основни технологични компонента, включващи апаратура за образна диагностика чрез която се извършва специализирано компютърно-томографско изследване или ЯМР на увредената колянна става и специализиран софтуер, чрез който се разработва 3D модел на индивидуален ставен имплант с идеално съотношение имплант/ кост според индивидуалната анатомия на пациента. Въз основа на данните от образното изследване и 3D модела на пациента в център в Швейцария се изработва персонализираната изкуствена става, както и специализиран инструментариум (Patient-Specific Instrumentation – PSI) или на т.нар. индивидуални режещи водачи (Jigs), които се моделират така, че да паснат идеално върху костта на пациента при имплантирането на ставата.

Най-честата причина за смяна на колянна става е остеоартрозата- хронично дегенеративно ставнo заболяване, което причинява износване на ставния хрущял, водещо до болка, намалена подвижност и деформация на ставата. Операцията за смяна на колянна става, известна като колянна артропластика (или тотално ендопротезиране на коляното), се налага, когато болката и увреждането на ставата са толкова тежки, че консервативното (неоперативното) лечение вече не дава резултат, а качеството на живот на пациента е драстично влошено.

Индивидуалната колянна протеза, известна като персонализирана (custom-made) колянна артропластика, представлява най-високото ниво на технологичен напредък в ендопротезирането на колянната става. А методиката по имплантирането й има за цел да преодолее ограниченията на стандартните импланти, които се предлагат в ограничен набор от размери и не могат да възпроизведат перфектно уникалната анатомия на всеки пациент.

„Възможността за проектиране на изкуствена става според индивидуалните анатомични спефицики на всеки пациент е уникална възможност, която предлагаме на нашите пациенти. Посредством имплантирането й се постига възстановяване на кинематиката на ставата, идеален връзков баланс, подобряване на движението на пателата спрямо бедренната кост.

Благодарение на специфичния инструментариум, който използваме се скъсява и времетраенето на операцията. Специфичните инструменти позволяват точни костни резекции, което води до намаляване на възпалителния отговор на костта, както и намаляване на ятрогенните увреди на костите“, коментира д-р Владимир Иванов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“.

Д-р Владимир Иванов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“

Ортопедът уточнява, че благодарение на точния размер и форма на индивидуалните импланти се постига отличен мекотъканен баланс, а това води до дългосрочни високи функционални резултати за пациентите.

Възстановителния период след имплантиране на индивидуална колянна става протича по-бързо и безболезнено, поради точното съвпадане на протезата с размера на костите на пациента.

Методът за имплантиране на индивидуализирана колянна става е показан при пациенти с артрозни промени на ставите, независимо от пол и възраст. Противопоказания съществуват само при пациенти с данни за възпалителен процес в и около ставата.