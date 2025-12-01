ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

СЗО: Има недостиг на инжекциите за отслабване

Според прогнозите над два милиарда души ще бъдат със затлъстяване до 2030 г., ако не бъдат предприети мерки Снимка: Пиксбей

По-малко от един на всеки 10 души, които биха могли да се възползват от медикаменти за отсбалване като Wegovy, успяват да ги получат, предупреждава Световната здравна организация в първите си насоки относно тези лекарства, съобщава Би Би Си.

С повече от един милиард души със затлъстяване в света, СЗО настоява за по-широк и по-справедлив достъп до медикаментите от групата GLP-1.

Според прогнозите над два милиарда души ще бъдат със затлъстяване до 2030 г., ако не бъдат предприети мерки.

Високите разходи, ограничените производствени капацитети и проблемите във веригите за доставки са основни пречки пред универсалния достъп до инжекциите, които могат да помогнат на хората значително да намалят теглото си, казва СЗО. Организацията вече ги е включила в списъка си с „основни" лекарства, които държавите се съветват да осигуряват.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус заяви: „Новите ни насоки признават, че затлъстяването е хронично заболяване, което може да бъде лекувано чрез цялостна и продължителна грижа. Макар че медикаментите сами по себе си няма да решат тази глобална здравна криза, терапиите GLP-1 могат да помогнат на милиони да преодолеят затлъстяването и да намалят свързаните с него рискове."

Според СЗО тези лекарства, често наричани „инжекции за отслабване", отбелязват нов етап в постепенното преосмисляне на затлъстяването – от „състояние, свързано с начина на живот" към сложно, предотвратимо и лечимо хронично заболяване.

Организацията подчертава, че медикаментите могат да се приемат дългосрочно – шест месеца или повече – но трябва да бъдат предписвани заедно с препоръки за хранене и физическа активност, за да се запази намаленото тегло.

Твърде малко хора в света имат достъп до тях, казва СЗО. „Най-голямото ни притеснение е равнопоставеният достъп", подчерта Тедрос.

Дори и при най-оптимистичните прогнози производството на терапиите GLP-1 би могло да покрие около 100 милиона души – под 10% от всички, които се нуждаят от тях, според СЗО.

Насоките призовават страните и компаниите да разширят достъпа чрез подходи като доброволно лицензиране – когато фармацевтична компания предоставя право на други производители да произвеждат по-достъпни непатентни версии на нейно лекарство.

Патентът върху семаглутид – основната съставка на Wegovy на Novo Nordisk – изтича в някои държави през 2026 г., което ще позволи на други производители да създават и продават по-евтини версии в страни като Индия, Канада, Китай, Бразилия и Турция.

СЗО отбелязва, че държавите трябва да създават и по-здравословна среда, която да насърчава доброто здраве и да предотвратява затлъстяването.

Лекарствата GLP-1 имитират естествен хормон, който забавя храносмилането, намалява апетита и повишава усещането за ситост, така че хората да приемат по-малко храна.

В Обединеното кралство тези инжекции са само с рецепта и могат да бъдат предписвани единствено на хора, които имат медицинска нужда от тях.

Някои се покриват от NHS, но много повече се продават частно.

Съществува и черен пазар, а за безопасност СЗО предупреждава хората да избягват покупки от нерегулирани източници, като козметични салони или социални мрежи.

Обикновено хората започват да отслабват в рамките на няколко седмици след началото на терапията.

Изследвания сочат, че след спиране на медикамента хората могат да възстановят голяма част от килограмите си в рамките на година, тъй като нормалните хранителни навици и апетит се връщат.

Наднорменото тегло или затлъстяването повишават риска от редица заболявания, включително диабет, сърдечни болести, инсулт и някои видове рак.

Затлъстяването засяга хора във всяка държава и е свързано с 3,7 милиона смъртни случаи по света през 2024 г., според СЗО.

