Нов анализ предупреждава за най-тежката криза в здравеопазването от десетилетия

Ако здравната система остане на сегашното ниво на финансиране, до 2040 г. страната може да изгуби стотици лекари, хиляди медицински сестри и десетки болници. Това показва новият икономически анализ „Цената на бездействието“, изготвен от Health Metrics и представен от здравния икономист Аркади Шарков. Данните очертават мрачна, но реалистична картина: достъпът до лечение в България вече не е гарантиран еднакво за всички.

Лекари и сестри напускат. Някои болници едва работят

Дори днес страната изпитва остра липса на медицински специалисти. Болници в много региони оцеляват само благодарение на шепа лекари, които поемат дежурство след дежурство, често в пенсионна възраст. Ниското заплащане, огромното натоварване и остарялата инфраструктура тласкат младите специалисти към емиграция.

А прогнозата е още по-тревожна:

5–10% по-малко лекари до 2040 г.

около 20% по-малко медицински сестри

В реални числа това означава до 3100 лекари и близо 6000 сестри по-малко – кадри, без които ключови отделения просто няма да могат да работят. В някои региони организирането на спешна помощ ще стане предизвикателство, а работещите болници в нощни и празнични часове ще намаляват.

Десетки болници и отделения са на ръба да изчезнат

Недостигът на персонал води и до постепенно разпадане на болничната мрежа. Според анализа между 10 и 20 болници са застрашени от закриване или сливане. До 80 отделения могат да прекратят дейност заради липса на кадри и оборудване.

Най-засегнати ще бъдат Северна България и планинските райони, където и в момента пациентите пътуват по 30–40 минути до най-близкото лечебно заведение. В бъдеще това разстояние може да надхвърли час. За много хора това ще означава едно – закъсняла или недостъпна медицинска помощ.

Чакането за прегледи и изследвания ще расте

Недостигът на кадри и амортизираната техника ще увеличат значително времето за чакане за прегледи, операции и диагностични процедури – с между 30% и 80% до 2040 г. Най-големи затруднения се очакват в образната диагностика, където много апарати са морално и физически остарели.

По-високата здравна вноска – инструмент за спиране на разпадането

Анализът посочва, че увеличението на здравната вноска от 8% на 10% е реалистичният механизъм за стабилизиране на системата. Допълнителният ресурс би компенсирал дефицита на НЗОК, би осигурил предвидимост за болниците и би позволил:

запазване на ключови отделения,

обновяване на техника,

привличане и задържане на специалисти,

намаляване на листите на чакащи.

По-стабилното финансиране би предотвратило затварянето на болници в уязвими региони и би помогнало на системата да „диша“ – да предлага конкуренти възнаграждения, да обновява инфраструктура и да спира изтичането на млади лекари и сестри.

Без спешни промени достъпът до лечение ще се влошава

Най-важното предупреждение в анализа е ясно: дори пациенти, готови да доплащат за лечение, няма да имат гарантиран достъп, ако няма кой да ги лекува. Липсата на персонал и затварянето на болници правят системата невъзможна за поддръжка, независимо от индивидуалните разходи.

До 2040 г. страната е изправена пред решаващ избор – или стабилизиране на финансирането, или задълбочаване на кризата, която ще остави цели региони без работещи болници и хиляди пациенти без навременна медицинска помощ